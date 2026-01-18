Tres llamadas, un audio, un vídeo y muchas cervezas
"Está en línea el 'hijoputa', estará viendo El Hormiguero": Évole se calienta llamando a Florentino mientras está de cañas con Manuel Carrasco
Jordi Évole quiere ayudar a Manuel Carrasco a solucionar el problema de su multa tras cantar en el Bernabéu y a medida que entra cerveza en su cuerpo su empeño es mayor. ¿Su plan? Llamar a Florentino Pérez sin parar.
"Actuasteis tú un día y Taylor Swift dos en el Bernabéu, y a ella le pusieron una multa de 280.000 euros y a ti de 400.000", le recordaba hace poco Jordi Évole a Manuel Carrasco en el primer programa de la nueva temporada de Lo de Évole. Entonces, el presentador se acordó de Florentino Pérez: "Es curioso que, en teoría, el gran constructor de España, Florentino Pérez, te haga un campo donde tú crees que vas a poder hacer algo como son conciertos y que no lo haga bien, que no lo acaben bien para que eso funcione".
Tras irse ambos de cañas por Londres, Jordi tomaba una decisión: "Voy a hacer una cosa. Vamos a hacer una llamada, a ver si me lo coge. Esto hay que arreglarlo, tío". Pero Florentino no descolgó el teléfono, y por ello, se animaron a mandarle un audio explicándole la situación. "Este tiene hilo directo con Dios", le recordaba a su invitado.
La segunda y tercera llamada a Florentino
Ahora, los minutos han pasado, las cervezas se han bebido, pero 'el presi' no ha devuelto la llamada. "Tengo miedo de que se vaya a dormir y no nos coja el teléfono", reconoce Évole. Por eso, vuelve a llamar. "Debe pensar que soy un pesado, pero no sabe la que le ha caído. Esta noche voy a llamar tantas veces como pueda aunque sea tardísimo", dice con determinación. Y vuelve a llamar.
"Yo tengo que decir que la vez que hablé con él me dijo que yo a su hija le gustaba mucho. Por ahí le voy a entrar", traza de repente un plan Manuel Carrasco. "Es que son 400.000 euros, tío. Es que hostia puta...", replica Jordi. "Qué multazo", lamenta el cantante.
"Está en línea. Estará viendo El Hormiguero"
El catalán caza a Florentino por WhatsApp. "Si es que está en línea el 'hijoputa'", se sorprende. "Florentino, coge el teléfono", le escribe. "Qué poca gente le dirá esto a Florentino", reflexiona entre risas mientras teclea. "Si son aquí las 20:50 h allí son las 21:50 h", echa cuentas.
"Este está en su casa, está viendo ahora El Hormiguero", intenta adivinar.
El vídeo de Manuel Carrasco y Jordi Évole para Florentino
"Florentino, es muy importante esta llamada para nosotros. No te lo puedes ni imaginar. Ahora mismo, este programa depende de que tú cojas el teléfono. No te cuesta nada. Este señor es madridista. Hazlo por él, no lo hagas por mí", suelta Évole en su vídeo 'speech' que a continuación manda a Florentino.
"Es un detalle. Con todo el respeto, presidente, es un detalle. No vamos a pedir nada tampoco", añade Carrasco.
