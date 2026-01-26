El domingo, en laSexta, Jordi Évole entrevista a Iñaki Urdangarin: "¿Te imaginas que empiezas a vender libros y destronas al rey emérito?"

Tras entrevistar a Manuel Carrasco y a Alba Flores, Jordi Évole se encuentra en el tercer programa de la nueva temporada de Lo de Évole con Iñaki Urdangarin pocos días antes del lanzamiento de su libro de memorias.

Iñaki Urdangarin lo ha sido casi todo y ya no es nada de eso. Exduque de Palma, exmarido de la infanta Cristina, exdeportista de élite y exconvicto, su nombre ha ido escondiéndose en las sombras hasta convertirse en una incógnita: ¿qué es hoy de él y cómo es su vida tras todo lo ocurrido? Este domingo, Urdangarin rompe su silencio y concede a Jordi Évole una entrevista en la nueva temporada de Lo de Évole, apenas unos días antes de la publicación de su libro de memorias.

"Llevamos muchos años detrás de esta entrevista y, por fin, ahora coincidiendo con la publicación del libro vamos a poder conversar con él", explicaba hace unos días Évole en Al Rojo Vivo. El periodista subrayaba que Urdangarin "ha pasado por diferentes momentos de su vida que contrastan mucho": desde la cima olímpica y su papel como yerno de España hasta acabar "convertirse en una persona denostada".

Évole confesaba también su interés por conocer cómo el que fuera cuñado del rey Felipe "se vuelve a buscar la vida por caminos no demasiado fáciles", ya que, según apuntaba, muchos trabajos le han rechazado debido a su pasado. "Es la historia de una persona que convirtieron en cabeza de turco en su momento de una situación que vivía la Casa Real y que tenían miedo que la cosa subiese", concluía, antes de añadir que "el escándalo del Caso Nóos les sirvió para, de alguna manera, tapar algunos casos que luego afloraron".

En el avance del próximo programa, que puede verse sobre estas líneas, Évole revela a Urdangarin quién encabeza actualmente la lista de los libros más vendidos en la categoría de 'no ficción' en España. "Me imagino lo que vas a decir", le interrumpe Urdangarin antes de que pronuncie el nombre. Y sí, en efecto, se trata de Juan Carlos I.

"¿Te imaginas que empiezas a vender libros y destronas al rey emérito?", pregunta Évole, provocando las risas del entrevistado.

Este domingo, en Lo de Évole: Lo de Iñaki Urdangarin.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.