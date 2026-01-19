El domingo, en Lo de Évole, Alba Flores recuerda a Antonio Flores: "Mi padre no veía el peligro y si lo veía, se iba de cabeza"

Jordi Évole entrevista a Alba Flores en el segundo programa de la nueva temporada de Lo de Évole. La actriz y productora se sincera en una charla en la que recuerda a su familia, sobre todo, a su padre, Antonio Flores.

Nieta de Lola Flores y El Pescaílla, sobrina de Rosario y Lolita, prima de Elena Furiase y, sobre todo, hija de su padre, Antonio Flores. El linaje de Alba Flores va con ella allá donde vaya, al igual que su talento. Por su propio esfuerzo se ha ganado un hueco en el panorama actoral de nuestro país, convirtiéndose en una de las caras más reconocidas por la sociedad española.

Alba, que hace poco ha producido el documental 'Flores para Antonio', dedicado a la figura del artista, concede a Jordi Évole una entrevista en la que se sincera y habla sin tapujos sobre su familia y, especialmente, sobre Antonio.

"Yo no sé si es que mi padre no veía el peligro o si es que sí lo veía y se iba de cabeza", confiesa en este avance del segundo programa de la nueva temporada de Lo de Évole que se emite el domingo. "Era alguien a quien le gustaba ponerse en riesgo", añade.

El domingo, en laSexta, Lo de Alba Flores. A partir de las 21:30 h.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.