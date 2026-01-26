Carla Simón, sobre cómo su madre dejó la heroína para poder tener un hijo: "Su putada fue que cuando ya tenía otra vida descubrió que tenía VIH"

Alba Flores y Carla Simón comparten en 'Lo de Évole' sus experiencias personales marcadas por la pérdida de sus padres debido a la droga y reflexionan sobre libertad, juventud y cambios generacionales.

Alba Flores recibe en casa a la cineasta Carla Simón, directora de la aclamada trilogía 'Estiu 1993', 'Alcarràs' y 'Romería', en un encuentro cargado de emociones. Ambas comparten una experiencia que las marcó de por vida: la muerte de sus padres a causa de la droga.

La cineasta desvela a Alba cómo la obra de Xulia Alonso fue clave en el proceso creativo de su última película: "Nos asesoro con ese momento en el que se pinchan, el 'mono', es una especie de lucha con tu mente cuando estás intentando dejarlo, de no ir a solucionar el hecho de que te encuentras mal, que sabes muy bien cómo puedes dejar de encontrarte mal", detalla.

Alba, por su parte, reconoce la dureza del proceso y el valor de su padre, Antonio Flores, quien logró desintoxicarse en varias ocasiones: "Se presupone que la gente tiene que ser capaz de pasar por ese proceso que conlleva un mono que tiene unas consecuencias físicas enormes, pero es una cosa durísima".

"Yo también lo pienso de mi madre", confiesa Carla. "Ella consumió un tiempo y lo dejó porque quería ser madre. Esa es la historia que me han contado a mí. Quería ser madre y lo dejó sola, sin ir a ningún centro. Y luego tuvo una hija y su putada fue que cuando ya estaba en otra vida le dijeron que tenía VIH", explica la directora.

En el encuentro también reflexionan sobre la juventud de los 80 y su legado. "Muchas veces lo vemos con estas connotaciones tan negativas, pero que en realidad también fue una juventud muy libre", reclama Carla. "Realmente propusieron un cambio de manera de pensar, de abrirnos, más progresista, más todo. Una generación muy importante y útil en nuestra historia para cambiar las cosas. Y tuvieron una manera de vivir que ni fue antes ni ha vuelto después, que es ese dejarse fluir", añade.

Para Alba, su generación y las posteriores no han tenido ese mismo permiso para explorar y cuestionar el mundo: "Permiso para aspirar a parecernos a ellos en lo que mola, en la libertad y en cuestionar también el sistema y cómo se está viviendo hasta ahora".

"Esta gente cuestionaba mucho por qué tenemos que vivir como nos han dicho que tenemos que vivir y no podemos buscar otras maneras de vivir. ¿Por qué tenemos que estar trabajando por un salario en un sitio, tener un matrimonio? Cuestionaban todo ese status quo", reflexiona.

