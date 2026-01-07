Así contó Julia Otero cómo vivió la quimioterapia: "Hay un momento que dices qué más me da estar vivo o muerto"

"La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado", afirmó Julia Otero a Gonzo en su entrevista en Salvados, donde destacó que "el buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque cuanto más al borde estés más duro le estás dando al tumor".

Julia Otero fue diagnosticada de cáncer de colon en 2021. Un año después, en 2022, Julia Otero charló con Jordi Évole en esta entrevista en Lo de Évole, donde contó que durante 11 meses estuvo en casa y no tenía otra cosa que hacer que escuchar su cuerpo: "A mí me venía bien saber, para prepararme psicológicamente, qué estaba ocurriendo dentro de mi cuerpo".

La periodista quería saber desde qué sustancia le estaban inyectando durante su tratamiento hasta qué provocaba dentro de su cuerpo. "La quimioterapia es un veneno, es un veneno controlado", afirmaba, "el buen oncólogo es el que te lleva al borde del abismo, porque cuanto más al borde estés más duro le estás dando al tumor. Hay gente que no tolera todas las sesiones de quimioterapia. Yo aguanté las 9 cómo una jabata".

Además, Otero explicó al periodista las consecuencias físicas y psicológicas de su tratamiento: "Te salen llagas en la boca, no puedes comer bien, todas las mucosas del cuerpo están en carne viva... afortunadamente, el pelo se me cayó muy poquito, una tercera parte". "En la segunda, la tercera o la cuarta sesión estás pensando 'ahora viene que ya no comes, ahora que ya no duermes... ahora viene que ya te da igual estar vivo que muerto'", contó.

Por otro lado, Julia Otero afirmó que todo el mundo que se somete a una quimioterapia tiene momentos en los que piensa que prefiere morir: "Hay un momento que dices, qué más me da a mí estar vivo que muerto para estar así". "Pero hay un momento que dices 'espera, llegará el domingo'", ya que ella era cuando se empezaba a recuperar. "Recordaba una frase de mi padre, que era agnóstico, que quería expresar que anhelaba algo que era 'cuándo será domingo para ir a misa'", finalizó.

