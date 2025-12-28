Así confirmaba Dani Martín que mantuvo una relación con Amaia Montero (La Oreja de Van Gogh): "Tuvimos un encuentro"

En este programa de Lo de Évole Dani Martín confirmaba por fin lo que en su día fue un secreto a voces: su relación con Amaia Montero, vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Entre Dani Martín y Amaia Montero hubo mucho más que un 'Puede ser', curiosamente, el título de la canción que ambos entonaron juntos cuando sus grupos -La Oreja de Van Gogh y El Canto del Loco- comenzaban a despuntar y a arrasar a principios de los 2000.

Y es que lo suyo era un secreto a voces, pero ninguno de los dos había confirmado nunca que hubieran estado juntos... hasta este 2025, cuando Dani lo reconocía por fin en este fragmento del programa de laSexta Lo de Évole.

"Amaia Montero es más rockera y más punki que muchos punkis y muchos rockeros que he conocido, ¿sabes?", confesó el exvocalista de El Canto del Loco a Jordi Évole, dejando claro que aún mantiene contacto con ella. "La quiero mucho a Amaia", añadió, subrayando además la conexión especial que aún permanece entre ellos: "Nuestras familias tienen un vínculo muy bonito y de mucho afecto".

Fue entonces cuando Évole lanzó la pregunta que todo el país ha esperado escuchar durante años: "¿Llegasteis a estar juntos?". Sin titubeos, Martín respondió con sinceridad y por primera vez en público: "Sí, tuvimos ahí un encuentro".

El cantante no escatimó en elogios hacia ella y celebró la admiración que el público español le profesa. "A todos nos alegró cuando la vimos salir con Karol G. A todos nos alegró verla cantar 'Rosas'", comentó con ternura antes de conocerse que volvería a ser la vocalista de La Oreja de Van Gogh tras la marcha de Leire Martínez.

Durante la entrevista, Martín también se mostró muy sereno sobre su propia etapa actual: "El Canto del Loco era un botellón y esto es tomarte una buena copa de vino", aseguró, dejando claro que tras 25 años de intensas subidas y bajadas en el mundo de la música, ha decidido priorizar la tranquilidad y una vida más sosegada.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.