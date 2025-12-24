Ana Belén, contra Isabel Díaz Ayuso: "¿Qué es más importante, comer una aceituna o tener médicos en la sanidad pública?"

En un programa de la quinta temporada de Lo de Évole, Jordi entrevistaba a Ana Belén, quien hacía una profunda reflexión política sobre el lema de "comunismo o libertad" de Isabel Díaz Ayuso.

Desde sus inicios precoces hasta sus posicionamientos políticos y personales, Ana Belén daba la cara en esta entrevista de la quinta temporada de Lo de Évole y se sinceraba como nunca antes en televisión.

La artista recordaba cómo empezó a trabajar desde los 13 años, cantando en la radio antes de ir al colegio y firmando contratos como "niña prodigio", para después rememorar su gran fracaso en el cine, que le llevó a triunfar en el teatro.

Ana Belén también habló de los momentos económicos y personales más difíciles de su vida, como la crisis derivada de los problemas con una productora discográfica. "Todo lo que ganamos lo perdimos, y con deudas, muchas deudas", reconocía. Una etapa que incluso puso a prueba su relación de pareja. En el plano sentimental, recordó con ternura su primer encuentro con Víctor Manuel.

A lo largo de la entrevista denunció el machismo sufrido en el cine y en las entrevistas, y denunciaba que un director de cine la había acosado: "Me arrinconó contra la pared y me besó".

Sobre la "libertad" de Isabel Díaz Ayuso

En el terreno político, Ana Belén se mostró crítica con el discurso actual de la derecha y reivindicó el papel del comunismo en la historia reciente de España, cuestionando consignas como "comunismo o libertad" y defendiendo que "el PCE dio la vida por la democracia".

"¿Qué es esto de comunismo o libertad? ¿Libertad en qué, en que me pueda comer unas aceitunas tomándome una caña? ¿Esa es la libertad, o la libertad es que yo pueda tener una sanidad pública en condiciones?", se preguntaba.

Para Ana Belén, ese planteamiento forma parte de un "discurso populista" que ignora la historia, y por eso insistía: "¿A ti te ha hecho algo malo el comunismo en España?". Apelaba también a la necesidad de tener "memoria".

*Vuelve a ver Lo de Évole: Ana Belén en atresplayer.com

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.