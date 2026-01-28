Alba Flores, sobre la represión a la libertad sexual: "Si nos enseñaran a relacionarnos con la sexualidad, ¿quién iba a trabajar 8 horas al día?"

Alba Flores reflexiona en Lo de Évole sobre por qué "los fascismos se oponen a la libertad sexual". "Si eres capaz de renunciar a eso, puedes obedecer con cualquier cosa", concluye.

Mientras Alba Flores cocina un cocido vegano con una receta de su madre modificada, charla con Jordi Évole acerca de muchos aspectos. La actriz recuerda cómo vivió el rodaje de Te estoy amando locamente. La película, que narra el inicio del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria (MHAR), contó con la colaboración de Mar Cambrollé -una de las fundadoras de la organización, quien es homenajeada a través del personaje interpretado por Lola Buzón- y con ella habló Alba durante las grabaciones.

"Yo le pregunté: '¿Por qué crees que los fascismos se oponen tanto a la libertad sexual?' Y tiene que ver con la obediencia. No solo la libertad sexual como para poder tener relaciones homosexuales, sino la libertad sexual también para poder tener, en aquella época, relaciones extramatrimoniales, para poder organizarse de otra manera que no fuese el matrimonio, para poder muchas cosas, para que la mujer pudiese abortar", cuenta en el segundo programa de la nueva temporada de Lo de Évole. "La libertad sexual es muchas cosas", insiste.

Mar cree que lo hacen porque "si tú cedes en algo tan visceral como es tu impulso sexual y lo encajas en ese molde, si eres capaz de renunciar a algo tan vital como eso, tan natural como eso, ya eres capaz de obedecer cualquier cosa, ya eres capaz de agachar la cabeza ante que te quieran oprimir o exprimir en cualquier trabajo, que el Estado también te quiera exprimir y oprimir de cualquier manera", explica Alba.

La conclusión para ella es clara: "Nos educan para ser obedientes". "Si puedes estar follando por ahí todo el rato sin ningún problema, si nos educaran en esa educación sexual que es muy contraria a los principios católicos, si todos esos principios represivos no los tienes y nos hubiesen enseñado a relacionarnos con la sexualidad de una manera libre, sin complejos y tal, ¿quién coño iba a trabajar ocho horas al día? ¿Para qué? ¿Para acumular qué? ¿Para tener qué?", se pregunta la actriz a raíz de sus charlas con Mar Cambrollé.

A ella le impresiona que tuvieran esto tan claro en los 70 y que sin embargo, ahora tenga "problemas" para poder explicarlo. "Es que claro, aunque ya no estamos en una dictadura fascista, yo creo que estamos en una dictadura económica", afirma.

Las mujeres de su familia, "han trabajado como cabronas", defiende. Pero también, reconoce, han tenido "suerte". "Hay muchísima gente trabajando como cabronas que no tiene tanta suerte. Y encima no folla. Yo no sé cómo no hay una revolución gorda".

