Alba Flores, sobre la primera vez que escuchó hablar de la heroína: "Insultaron a mi padre diciendo la palabra 'yonqui'"

Alba Flores es la protagonista del segundo programa de Lo de Évole de esta nueva temporada. La actriz y productora se sincera con Jordi Évole sobre cómo vivió la muerte de su padre, Antonio Flores, y sobre cómo es ser parte de la familia Flores.

"¿Recuerdas el momento en el que escuchas por primera vez la palabra 'heroína'?", pregunta Jordi Évole a la protagonista del próximo programa de lo de Évole. Alba Flores es la invitada de la segunda entrega de la nueva temporada de Lo de Évole y en su entrevista, se sincera, entre otras cosas, acerca de sus sentimientos a raíz de la muerte de Antonio Flores.

La actriz responde a la pregunta de su entrevistador y habla de su infancia. Ella recuerda bien el momento en el que alguien le mencionó esta droga de la que su padre fue adicto durante los años 80. "En el colegio, me la dijo un niño", rememora.

"La primera palabra que yo escuché en cuanto a esto fue 'yonqui', como un insulto hacia mi padre", reconoce en el vídeo sobre estas líneas, un breve adelanto del programa que podremos ver el domingo.

