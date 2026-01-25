Alba Flores, tras confesar Jordi Évole que tiene un 'crush' con Elena Furiase: "Me has engañado para tener una cita con mi prima, cucha el payo"

Como no podía ser de otra manera, la familia tiene un espacio destacado en esta entrevista que Alba Flores concede a Jordi Évole. El periodista ha insistido mucho a que al encuentro acudiera también su prima, Elena Furiase... y ahora ya sabemos por qué.

Tras recorrer con Jordi Évole el Rastro de Madrid y, por ende, el barrio donde vivía su familia menos mediática, la materna, y ver a su madre, Alba Flores prosigue el camino que marca la entrevista -de manera literal y figurada- y se dirige a encontrarse con su prima, Elena Furiase. Y es que, como no podía ser de otra manera, el legado artístico familiar y las memorias compartidas de los Flores articulan gran parte de este segundo programa de la nueva temporada de Lo de Évole, protagonizado por la actriz.

Alba, que acaba de ganar un premio Forqué por el documental que ha producido sobre su padre, Flores para Antonio, reivindica en esta charla el mérito de las mujeres de su familia que siguen alimentando la cultura popular española tras la muerte de Lola Flores. "No vivimos de las rentas. Mi tía Rosario, mi tía Lolita, mi prima y yo trabajamos como cabronas", asegura con orgullo.

Elena, hija de Lolita, también es uno de los rostros más reconocidos por la audiencia. Ella fue una de las protagonistas de la serie El Internado, por la que se ganó la fama y el reconocimiento a pulso y por sus propios méritos cuando era muy joven.

Sin embargo, ambas dejan de lado sus carreras artísticas para hablar de su infancia y de su relación de "hermanas primas". "No éramos traviesas, éramos bastante buenas", defiende Elena, la menor de las dos, aunque la más responsable, a juicio de ambas. "Todo el mundo cree que soy la mayor", se queja. "Pero eso es porque tienes hijos", le explica su prima. "Sí, estoy más curtida ya", bromea. Lo de que se haya casado, cree ella, también le influye en parece más mayor.

"Es una pena también", suelta Jordi Évole, sorprendiendo a ambas. El entrevistador se confiesa. "Es que igual que tú le dijiste a Henar Álvarez...", empieza a decirle a Alba. "¿Tienes un crush con mi prima?", le interrumpe ella cuando cae en la cuenta de a lo que se refiere. Jordi asiente entre risas. "Ay, dios, me está dando calor", se pone nerviosa Elena.

Évole cuenta que no es la primera vez que hace esta confesión: ya se lo contó a Lolita, su madre, en su día, cuando la entrevistó en la anterior temporada de Lo de Évole. Un momento inédito que borró de la edición. "Tu madre me lo dejó clarísimo. Creo que no le hizo ni puta gracia que le dijese eso", comenta. "O sea, me has engañado para tener una cita con mi prima. 'Cucha el payo'", pone el broche a esta cómica situación Alba.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.