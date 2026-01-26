Alba Flores y Carla Simón hacen una relectura de la década de los 80, más allá de la heroína: "No tenemos permiso para parecernos a ellos"

Alba Flores y Carla Simón comparten el trauma de haber perdido a sus padres muy jóvenes y por culpa de la droga. Ambas han sabido canalizar ese dolor en el arte y desde la perspectiva que da el tiempo, hacen una relectura de la generación de los 80.

Alba Flores abre las puertas de su casa a la cineasta Carla Simón, directora de una de las trilogías del cine más desgarradoras y honestas de nuestro país: Estiu 1993, Alcarràs y Romería. Ambas comparten una vivencia que les ha marcado de por vida: la muerte de sus padres por culpa de la droga. De ello conversan y reflexionan en esta charla que propicia Jordi Évole para el segundo programa de la nueva temporada de Lo de Évole.

Carla aparece con un regalo para Alba: un libro de Xulia Alonso llamado Futuro imperfecto. "Lo escribió para su hija", le cuenta. "Ella es una mujer que vivió toda esa época (la decáda de los 80), estuvo enganchada no mucho tiempo, terminó desenganchándose. Tuvo un... Eran una pareja, tuvieron una hija y él enfermó de sida, entonces ella pensaba que iba a morir y escribió este libro para dejar constancia de esa relación que él tuvo con ella para su hija", explica.

La autora les ayudó mucho en el proceso de creación de su última película, que, por cierto, acumula 13 nominaciones en los premios Gaudí. Alba acaba de ganar el premio Forqué por el documental que ha producido y narrado dedicado a su padre, Flores para Antonio. La escritora le contó a Carla cómo sufrían las personas adictas el 'mono'. "Es una especie de lucha con tu mente cuando estás intentando dejarlo, de no ir a solucionar el hecho de que te encuentras mal, que sabes muy bien cómo puedes dejar de encontrarte mal. Que es poniéndote otra vez heroína", detalla.

Alba sabe muy bien de lo que habla. Ella también se ha informado para su documental y se ha sorprendido admirando a su padre, Antonio Flores, por haber conseguido desintoxicarse en varias ocasiones. "Yo también lo pienso de mi madre. Ella consumió un tiempo y lo dejó porque quería ser madre. Esa es la historia que me han contado a mí. Quería ser madre y lo dejó sola, sin ir a ningún centro. Y luego tuvo una hija y su putada fue que cuando ya estaba en otra vida le dijeron que tenía VIH", lamenta la directora.

Ellas ya no hablan de culpa, de vergüenza o castigo. Esa mentalidad quedó atrás, para otras generaciones. "Y muchas veces lo vemos con estas connotaciones tan negativas, pero que en realidad también fue una juventud muy libre", reclama Carla. "Realmente propusieron un cambio de manera de pensar, de abrirnos, más progresista, más todo. Una generación muy importante y útil en nuestra historia para cambiar las cosas- Y tuvieron una manera de vivir que ni fue antes ni ha vuelto después, que es ese dejarse fluir", añade.

Alba cree que su generación y las posteriores no hemos tenido "permiso para para aspirar a parecernos a ellos en lo que mola, en la libertad y en cuestionar también el sistema y cómo se está viviendo hasta ahora". "Esta gente cuestionaba mucho por qué tenemos que vivir como nos han dicho que tenemos que vivir y no podemos buscar otras maneras de vivir. ¿Por qué tenemos que estar trabajando por un salario en un sitio, tener un matrimonio? Cuestionaban todo ese status quo", reflexiona.

Ahora, cree, los jónvenes no tienenese optimismo. "La juventud de hoy en día no tiene confianza en el futuro ni en que nada puede cambiar. Están más informados de lo que estaban nuestros padres, pero aun con esa información, la droga es una herramienta de anestesia", comenta.

