Adelanto del próximo programa de Lo de Évole, con Alba Flores: "No había podido decir en alto muchas veces en mi vida lo que quería a mi padre"

El domingo, Jordi Évole entrevista a la joven talento de una saga de artistas inagotable, Alba Flores, en Lo de Évole. La actriz y productora habla en el programa de su familia, su padre y lo que ha tenido que luchar para llegar hasta donde está llevando su apellido.

Las redes sociales de Lo de Évole y de Jordi Évole arden con el adelanto del programa de este domingo, protagonizado por Alba Flores. En el vídeo compartido en Instagram y X, el equipo adelanta algunos de los momentos más intensos de una entrevista íntima, honesta y profundamente emocional en la que la actriz y productora se abre como nunca... y no lo hace sola.

El avance desvela la presencia de invitadas muy especiales que acompañan a Alba en distintos momentos del encuentro: su prima, Elena Furiase; su madre, Ana Villa; y la directora de cine y guionista Carla Simón, voces clave para entender su historia y su mirada sobre la vida.

El adelanto arranca con una palabra cargada de significado: "heroína". A partir de ahí, Alba recuerda cómo, siendo apenas una niña, escuchó a otras personas insultar a su padre llamándolo "yonqui", cuando ella ni siquiera sabía qué eran las drogas. Un recuerdo que marca el tono del relato y da paso a una confesión dolorosa: en muchas ocasiones no ha podido "decir en alto" todo lo que quería a su padre, Antonio Flores.

La emoción se intensifica con la aparición de su madre, Ana Villa, quien habla del amor que sintió por Antonio hasta el final: "Yo estaba enamorada de él. Yo quería haber seguido con él toda la vida y hubiese tenido seis hijos con él".

En un paseo por el Rastro, Jordi Évole reflexiona junto a Alba sobre el peso de la herencia familiar: "Es muy fuerte pasear contigo y que en un sitio haya una revista del nacimiento de tu padre y, en otro, un disco con una canción de tu tía".

La conversación con su prima Elena Furiase pone sobre la mesa el racismo y los prejuicios. Alba recuerda los comentarios que escuchó cuando se mudó a su casa: "Decían que la iba a liar, que habría fiestas y ruido". Elena matiza que esos prejuicios tienen que ver con ser artista, pero Alba lo tiene claro: "No creo que eso le pase a Bárbara Lennie".

La familia atraviesa todo el programa como un hilo invisible pero poderoso. Alba aprovecha ese espacio para reivindicarse a sí misma y a las mujeres de su familia: "No vivimos de las rentas, trabajamos como cabronas".

Carla Simón aparece para hablar de la muerte de su madre y de cómo esa ausencia ha marcado su vida, un sentimiento en el que Alba se reconoce profundamente y que conecta ambas historias desde la intimidad y la pérdida.

Este domingo, Lo de Évole se convierte en Lo de Alba Flores. A partir de las 21:30 h, en laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.