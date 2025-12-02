Venezuela tiene misiles, cazas antiguos y blindados viejos que podrían complicar a Estados Unidos

Las cifras Con más de 5.000 misiles portátiles IGLA-S, 229 aeronaves entre SU-30 y F-16 antiguos, blindados T-72 y AMX-30 de más de 50 años, y casi 350.000 efectivos entre ejército y milicias civiles, Venezuela podría incomodar, pero no detener una invasión estadounidense.

Nicolás Maduro mantiene a Venezuela en alerta ante la posibilidad de un conflicto bélico y, de paso, ha decidido convertir su famoso lema 'no guerra, sí paz' en un hit musical, con su estilo único y un toque de espanglish.

El presidente asegura que Venezuela tiene una "capacidad defensiva inédita", pero la realidad de sus fuerzas armadas indica todo lo contrario. Su arsenal es limitado, en su mayoría antiguo y con escasez de repuestos.

En el aire, el país cuenta con 24 cazas SU-30 comprados a Rusia en 2006, considerados muy maniobrables, pero actualmente solo 12 estarían operativos. Además, posee una docena de F-16 estadounidenses de los años ochenta, de los que solo cinco podrían volar en combate por falta de mantenimiento. En total, sumando drones iraníes modernos, Venezuela dispone de 229 aeronaves, aunque muchas no están listas para un conflicto real.

En defensa antiaérea, Maduro presume de tener más de 5.000 misiles IGLA-S, que los soldados pueden disparar desde el hombro para derribar aviones a más de tres kilómetros de altura. También cuentan con 44 sistemas S-300, diseñados para interceptar misiles enemigos, aunque no está claro cuánta munición tienen para un enfrentamiento prolongado. Enfrente, Estados Unidos podría desplegar el portaaviones más grande del mundo y todo su poder aéreo.

En tierra, la defensa se apoya en blindados soviéticos T-72 y AMX-30, algunos con más de 50 años de antigüedad, y en una combinación de milicias civiles y reservistas. En total, el ejército venezolano podría movilizar unos 350.000 efectivos (125.000 soldados activos, 8.000 reservistas y más de 200.000 civiles armados), mucho menos que Estados Unidos y con capacidades militares muy limitadas frente a la tecnología norteamericana.

Venezuela tiene armas que podrían incomodar o retrasar a un invasor, pero jamás podría detener una invasión estadounidense. Mientras tanto, Maduro mezcla política y espectáculo con su hit musical, dejando claro que su estrategia es tanto propaganda como advertencia.

