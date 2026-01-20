El vagón 6 del Iryo y vía rota: los dos puntos que podrían explicar qué pasó en el descarrilamiento del Iryo en Adamuz

¿Por qué es importante? La Guardia Civil analiza cada detalle del vagón 6 y del raíl 23.117, desde la soldadura dañada hasta el bogie y las ruedas, para intentar determinar si estos desperfectos provocaron el descarrilamiento o fueron solo consecuencia del accidente, en una investigación que llevará tiempo.

El vagón 6 del tren Iryo, el primero en descarrilar tras el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), se ha convertido en el centro de la investigación. Por ahora, sigue inmovilizado en la vía, porque los trabajos sobre él todavía no han terminado, y cada detalle es crucial para determinar si los desperfectos fueron causa o consecuencia del accidente.

La Guardia Civil ha desplegado 32 especialistas en criminalística que trabajan sobre el terreno, revisando todo el vagón: desde las rodaduras hasta los sistemas de anclaje. Cada pequeño detalle puede dar pistas sobre lo que ocurrió en el momento del descarrilamiento.

El presidente de la comisión de investigación, Ignacio Barrón, ha avisado de que esto no será cuestión de horas ni de días. Su objetivo es aclarar qué pasó en la interacción entre la vía y el vagón, un punto que podría ser determinante para entender el accidente.

Según informa el diario 'ABC', la atención se centra en el raíl 23117, donde se habría producido un salto de soldadura que podría haber provocado el descarrilamiento. Estas soldaduras se registran y supervisan de manera exhaustiva: se revisan con ultrasonidos, líquidos penetrantes y radiografías para detectar cualquier irregularidad. Los investigadores ahora estudian cómo estaba esa soldadura y cuándo se hizo la última revisión.

El tramo de vía donde ocurrió el accidente fue renovado en 2022, con una inversión de 43 millones de euros por parte de Adif, a los que se sumaron otros 5 millones posteriormente. Entre las hipótesis que manejan los expertos también está la posibilidad de que un bogie —la caja que va bajo cada vagón y permite que ruede— se haya enganchado justo en el punto del descarrilamiento.

Desde Transportes y Adif insisten en mantener la prudencia: es demasiado pronto para sacar conclusiones y todavía no se sabe con certeza qué provocó el accidente.

