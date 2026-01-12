Trump dispara, reprime y bombardea: así gobierna con la violencia como regla

Los detalles Dentro de EEUU, agentes federales atacan activistas y migrantes; fuera, bombardeos en Venezuela, Yemen e Irán. Para Trump, la fuerza vale más que la ley, los derechos o la democracia, y eso marca su forma de gobernar.

Donald Trump ha dejado claro que su manera de gobernar pasa por demostrar que es el más fuerte… y para eso legitima la violencia. Y no hablamos solo de política internacional: también se ejerce dentro de Estados Unidos, contra ciudadanos y activistas.

Violencia dentro del país

En un vídeo publicado en X, Lauren Biss, subsecretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, defendió la actuación del ICE en dos incidentes en Minneapolis y Portland. Según Biss, los agentes dispararon en defensa propia porque los implicados los atacaron con sus coches. También criticó a los medios y a políticos, asegurando que "mienten" y que 'CNN' presenta a los implicados como "víctimas inocentes", a pesar de sus supuestos vínculos con bandas y prostitución.

Pero la lectura de los hechos es otra: se están justificando asesinatos y la represión de cualquier oposición. Trump y su Gobierno han desplegado miles de agentes fuertemente armados por las calles, actuando con impunidad y calificando cualquier resistencia como "terrorismo interno". La violencia no es aleatoria: los más afectados son los migrantes, que sufren detenciones ilegales, indiscriminadas y agresivas. Se estima que más de 20.000 agentes están involucrados en estas operaciones.

Además, ya hay denuncias de uso excesivo de la fuerza contra protestas pacíficas, desde spray en la cara de personas ya inmovilizadas hasta la ocupación masiva de calles por agentes federales.

Violencia internacional

La estrategia de Trump no se queda en EEUU. Ha ordenado ataques militares que incluyen bombardeos, interceptaciones navales y operaciones terrestres, causando la muerte de más de 100 personas en distintas acciones.

Venezuela: operativos terrestres, marítimos y aéreos para capturar a Maduro y su mujer , con más de 100 muertos .

operativos terrestres, marítimos y aéreos para capturar a , con más de . Irán : un nuevo objetivo tras bombardeos realizados hace apenas seis meses con la excusa de frenar su programa nuclear.

un nuevo objetivo tras bombardeos realizados hace apenas seis meses con la excusa de frenar su programa nuclear. Otros países: se han registrado 529 ataques aéreos, principalmente en Yemen (474), pero también en Somalia (45), Siria (4), Irak (2) e Irán (3).

La violencia, tanto dentro como fuera de EEUU, es ahora una herramienta política. Se legitima el asesinato, se reprime a los ciudadanos, se justifica el uso de la fuerza extrema y se presenta como algo normal. Trump demuestra con hechos que lo que importa no es la legalidad, sino mostrar fuerza y control.

