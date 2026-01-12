Trump dispara su 'amenazómetro': Groenlandia, Cuba, México e Irán en alerta máxima

Los detalles Trump vuelve a poner al mundo en alerta: Groenlandia "de una manera u otra", ultimátum a Cuba, advertencias a México y presión máxima sobre Irán. Su 'amenazómetro' está al rojo y nadie sabe qué pasará después.

Alerta máxima. Trump ha vuelto a soltar sus bombas verbales y el mundo vuelve a mirar hacia Estados Unidos con el corazón en un puño. Sirenas rojas en el 'amenazómetro': Groenlandia, Cuba, México e Irán están en el punto de mira, y según el presidente, lo que no consiga por las buenas, lo tendrá por las malas.

Groenlandia: "De una manera u otra"

Primera sirena: Groenlandia. Trump no se anda con rodeos: "De una manera u otra, tendremos Groenlandia". Prefiere hacerlo por las buenas, pero si no… ya sabemos.

Según él, si EEUU no se hace con la isla, lo harán China o Rusia. Para tratar la crisis, el miércoles habrá reunión en Washington con Dinamarca, en un encuentro a tres bandas que promete tensión y titulares fuertes.

Cuba: "Ni petróleo ni dinero"

Segunda alarma: Cuba. Trump lanza un ultimátum: no habrá ni más dinero ni más petróleo venezolano. Exige que La Habana llegue a un acuerdo con Washington lo antes posible, porque la economía cubana está al borde del colapso.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió que Cuba no amenaza, pero se defiende. Y la presión golpea también a Venezuela, su principal proveedor de petróleo.

México: "Atacar por tierra"

Tercera alarma: México. Trump habló de un posible ataque por tierra, pero tras conversar con la presidenta Claudia Sheinbaum, se descartó cualquier intervención militar por ahora.

Aunque haya calma temporal, Trump deja claro que no se descarta nada a futuro.

Irán: "Golpearlos muy, muy fuerte"

Cuarta sirena: Irán. Trump asegura que se están cruzando muchas líneas rojas. Los ayatolás han llamado para negociar, pero EEUU podría actuar antes si lo consideran necesario.

En Washington, el núcleo duro de seguridad nacional —con Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine— se reunió para evaluar las opciones: ciberataques, sanciones duras y bombardeos aéreos limitados. También participarán los secretarios de Estado y Defensa para definir los próximos pasos.

