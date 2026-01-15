Ser 'non grato' en España como Rajoy o Trump: golpes al ego, cabreos monumentales y cero consecuencias legales

El contexto Cáceres entra en la lista de municipios que han intentado declarar a alguien 'non grato', en este caso a Donald Trump. La moción fue rechazada y demuestra que en España este tipo de gestos son sobre todo simbólicos: titulares, enfados… y nada más.

Unidas Podemos lo intentó: quería que Donald Trump fuera declarado persona 'non grata' en Cáceres. Pero la moción no salió adelante: PP y Vox votaron en contra y el PSOE se abstuvo. Los socialistas presentaron una enmienda y se debatió casi una hora… pero al final no pasó nada.

Que te declaren 'non grato' puede ser un golpe al ego. Trump, de haber sido elegido, habría respondido con aranceles a la torta del Casar. Pero para otros, el daño es muy real. Basta con mirar a Mariano Rajoy, declarado 'non grato' en Pontevedra, su ciudad natal. No se lo tomó bien: "Ni a Hitler ni a Stalin los declararon persona 'non grata' en Pontevedra, soy el único en la historia de la ciudad que lo ha sido. Realmente me ha fastidiado".

Rajoy no fue el primero. José Luis Rodríguez Zapatero ya había sido declarado 'non grato' en Fene y Vigo, por no negociar vetos a astilleros y por asuntos navales. Incluso Joaquín Almunia, entonces comisario europeo, sufrió lo mismo.

Hay quien acumula varias veces el título y ni se inmuta. José María Aznar fue declarado 'non grato' en varias ocasiones:

1995: dos municipios de Mallorca por su "conducta contraria al futuro de la humanidad".

por su "conducta contraria al futuro de la humanidad". Años después: Tarragona y Barcelona , por su apoyo a la guerra de Irak .

, por su apoyo a la . 2016: La Pobla de Vallbona (Valencia).

Algunos solo lo son unas horas. Ana Pastor, exministra de Fomento, fue declarada 'non grata' en Vitoria, en pleno debate por el aeropuerto. Pero el PP reaccionó al instante: Javier Maroto convocó un pleno extraordinario ese mismo día para anular la decisión.

Y no faltan los cabreos políticos. Vox estalló cuando Santiago Abascal fue declarado 'non grato' en Ceuta. El PP se había abstenido y Vox amenazó con "represalias en toda España".

El último en sumarse fue Pedro Sánchez, a finales de 2025, en Palma y Albacete. Y ni se inmutó. En España, declarar a alguien 'non grato' es solo un gesto simbólico: sirve para titulares, fotos y cabreos, pero en la práctica no tiene ninguna consecuencia legal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.