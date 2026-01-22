¿Por qué se tardó tanto en llegar al Alvia en Adamuz? La cronología del accidente desvela una hora perdida

Los detalles Los servicios de emergencia sabían desde casi el primer minuto que había dos trenes afectados, pero el primer equipo no llegó al Alvia hasta casi 45 minutos después. Los testimonios de pasajeros y guardias civiles reconstruyen los minutos más críticos y explican por qué nadie llegó antes.

Este jueves hemos conocido nuevos testimonios de pasajeros y de los primeros guardias civiles que llegaron al lugar del accidente. Con ellos se completa la cronología de lo sucedido, y lo que surge es una duda importantísima: si desde las 19:55 los servicios de emergencia sabían que había dos trenes afectados, ¿cómo es posible que nadie llegase al Alvia hasta casi una hora después?

Las horas del accidente

19:43 – Se produce el accidente.

– Se produce el accidente. 19:44 – Primeras llamadas al 112 desde el tren Iryo.

– Primeras llamadas al 112 desde el tren Iryo. 19:55 – Primeras llamadas al 112 desde el tren Alvia.

– Primeras llamadas al 112 desde el tren Alvia. 20:02 – Llega el primer sanitario al tren Iryo.

– Llega el primer sanitario al tren Iryo. 20:35 – Llega el primer equipo que será enviado al Alvia.

– Llega el primer equipo que será enviado al Alvia. 20:45 – La Guardia Civil llega al Alvia.

Según Emergencias, apenas un minuto después del accidente recibieron las llamadas del Iryo y, diez minutos después, las del Alvia. Así que a las 19:55, los servicios de emergencia ya sabían que había dos trenes afectados.

Pero la versión oficial de Juanma Moreno difiere: él asegura que los equipos de emergencia no supieron que había otro tren accidentado hasta que llegaron al lugar, a las 20:02.

Entonces, ¿por qué al Alvia no llegó nadie hasta casi una hora después? Los primeros equipos se centraron en atender a todos los heridos que había en el Alvia porque la situación era muy complicada. El Iryo estaba más lejos, no se veía y no se percibía la gravedad, así que no fue hasta 20:35 cuando llegó un equipo al Iryo que había sido enviado al Alvia, recorriendo los 800 metros que separaban ambos trenes.

La Guardia Civil tampoco se dirigió inmediatamente al Alvia. El primer agente que llegó asegura que no sabía que había otro tren accidentado hasta que empezaron a aparecer pasajeros heridos. Interior, en cambio, sostiene que a las 20:15 ya tenían conocimiento del Alvia, pero los testimonios de los agentes contradicen esta versión.

Lo único claro

Hasta casi una hora después del accidente , nadie había llegado al Alvia .

, . Las versiones sobre lo sucedido no cuadran : Emergencias dice una cosa, Interior otra, los testigos otra.

: Emergencias dice una cosa, Interior otra, los testigos otra. La coordinación entre los equipos y la Guardia Civil fue confusa, y eso dejó a víctimas y pasajeros esperando más tiempo del que debería.

El accidente deja más preguntas que respuestas: ¿cómo es posible que con tanta información nadie llegase antes? Y mientras los equipos y los testimonios se contradicen, lo único indiscutible es que casi una hora después del accidente, el Alvia seguía sin asistencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.