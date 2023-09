Todavía no han llegado a los supermercados, pero los plátanos azules son ya una realidad. Tienen la misma forma y textura que uno tradicional, pero son de diferente color y distinto sabor. Los que los han probado aseguran que saben a vainilla. Se trata de la nueva apuestas para salvar el sector del plátano canario. Un sector que se encuentra en crisis y que no sólo ha innovado con los azules, también lleva años plantando plátanos rojos.

La idea surgió hace cinco años, cuando siete empresarios de la Federación Agrícola de Sindicatos de Tenerife (FAST) decidieron plantar 200 unidades de platanera roja. Y fue todo un éxito. Actualmente son 24 productores y la producción se duplica cada año. Para este curso se espera que se alcancen entre los 200.000 y los 215.000 kilos anuales. Y los 300.00 en 2024. Además, el sector confía que con el tiempo repercuta positivamente en el PIB canario.

Visto el éxito del plátano rojo, los empresario han querido probar suerte con los azules. Aunque realmente, no es azul. Es decir, solo es azul durante una fase muy concreta de su maduración. El color corresponde al recubrimiento de las ceras naturales que tiene el fruto cuando no está maduro. Y con el tiempo va desapareciendo. Las piñas de plátano azul son más pequeñas y también más cortas. No es un producto de ingeniería genética, sino que es otra variedad que no se había cultivado en España. Concretamente, este tipo de plátano es originario del sudeste asiático y su cultivo se extiende a otros puntos como Hawái, Filipinas o Centroamérica.

¿Los podemos encontrar en cualquier supermercado? Los plátanos rojos se venden a una media de 3,64 euros el kilogramo, frente a los 2,14 que cuestan los amarillos. Mientras que los plátano azul todavía no están en venta. Aunque se espera que los podamos ver pronto. Ahora mismo, se encuentra en fase de prueba y llegará a Madrid el próximo 3 de octubre durante la celebración de la feria de Fruit Attaction 2023.

¿Por qué confían en estos plátanos para salvar la crisis? Hay una preocupación altísima en agricultores en el sector porque está viviendo una crisis enorme desde la pandemia. Todavía siguen sepultados bajo la ceniza del volcán 400 plantaciones en La Palma. A raíz de ahí, se ha empezado a especular. Ahora mismo, son altísimos los costes de producción, los abonos, el agua y cada vez menor los beneficios que reciben los agricultores, entre 20 y 25 céntimos el kilo de plátanos. Ahora mismo, el sector está vendiendo más baratos los plátanos a la península desde Canarias, un 26% menos antes que el verano. Se hunden los precio y cada vez es mayor la producción debido al calor.

Además, los españoles solemos tirar más de la banana en épocas de inflación porque es más barata, pero ni con los precios hundidos, como ahora, hemos consumido los plátanos de canarias. En los primeros seis meses de 2023 hemos consumido más banana que plátano canario.