Una nevera, un rescate millonario y 90 días de secuestro de ETA: así fue la 'Operación Apolo' que terminó con la liberación de Luis Suñer

¿Qué pasó? Hace 40 años, siete etarras irrumpieron en su fábrica, ataron a los trabajadores y secuestraron al empresario más rico de la Comunidad Valenciana, en un secuestro histórico fuera del País Vasco que terminó con su liberación tras un rescate de 325 millones de pesetas.

Hace 40 años, Luis Suñer, el dueño de Avidesa —la famosa marca de helados—, vivió un secuestro que parecía sacado de una película. Su historia, conocida como 'Operación Apolo' por los propios etarras (en referencia al helado más famoso de Suñer), duró 90 días y terminó con un rescate millonario que hoy sigue siendo recordado.

Era un martes 13 de enero, hace 45 años, cuando siete etarras entraron en la fábrica de Suñer en Valencia, ataron a los trabajadores y se llevaron al empresario. Fue un secuestro lleno de primeras veces:

Primera vez que ETA actuaba fuera de su eje vasco-navarro y de Madrid o Cataluña.

Primera vez que participaban etarras de fuera del País Vasco y Navarra.

Primera vez que un secuestro duró tanto: 90 días .

. Primera vez que una pareja homosexual estuvo implicada en el rapto.

Primera vez que la policía pidió colaboración ciudadana para resolver un secuestro.

El secuestro también tuvo momentos casi de película: Suñer fue trasladado en la caja de una nevera tan grande que no cabía en la furgoneta, y tuvieron que colocar un trapo rojo para que nadie la chocara en el camino.

ETA había elegido a Suñer después de revisar la lista de los principales contribuyentes de España, publicada por Hacienda a finales de los 70 y principios de los 80. Luis Suñer aparecía como el número 50 en patrimonio, sin saber que su nombre había llamado la atención de los etarras.

El rescate fue de 325 millones de pesetas, unos 14 millones de euros actuales, entregados en billetes de 5.000 pesetas. Se dejaron en un parking de San Sebastián, después los secuestradores se subieron a un pesquero y acabaron en Francia. Parte del dinero se gastó en fiestas y copas, y también sirvió para financiar la película 'La fuga de Segovia', basada en la fuga de etarras de la cárcel de Segovia.

En cuanto a los responsables, los que planearon y ejecutaron el secuestro no fueron condenados. Sí se detuvo a quienes vigilaban al empresario en la última fase del secuestro, algunos implicados también en el secuestro del padre de Julio Iglesias. Curiosamente, Suñer llegó a mantener cierta camaradería con sus secuestradores tras ser liberado.

Este caso histórico ha quedado recogido en el libro 'Operación Apolo', donde se narran todos los detalles de uno de los secuestros más audaces de ETA y de la historia reciente de España. Hoy, cuatro décadas después, sigue siendo recordado como un episodio de miedo, ingenio y finalmente, liberación.

