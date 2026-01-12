Mazón, Feijóo, Cuenca, Pradas y Vilaplana: los careos pendientes que podrían cambiar la versión oficial de la DANA

¿Por qué es importante? Mientras unos dicen que estaban al tanto de todo, otros aseguran que nadie actuó, y las comunicaciones no cuadran. Los careos que faltan son la clave para entender qué ocurrió realmente aquella tarde.

El primer careo del caso DANA ya se ha celebrado en los juzgados de Catarroja. La exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, apuntó directamente a uno de los protagonistas: Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat. Según Pradas, Mazón tenía que conocer la orden de su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, de no confinar a la población durante la tormenta.

Este careo marca un antes y un después: por primera vez, miembros del mismo partido se enfrentan directamente ante la justicia. Pero lo cierto es que queda mucho por ver.

Los careos que todos quieren ver

Uno de los momentos más esperados es la famosa frase que Alberto Núñez Feijóo pronunció dos días después de la DANA, en su primera visita a la Comunitat, para explicar hasta qué punto Mazón le había mantenido informado.

Pero los registros de comunicación cuentan otra historia: de 23 llamadas realizadas entre las 20:00 y las 23:30 del 29 de octubre, solo dos fueron con Feijóo, y ambas pasadas las 21:27 horas:

21:27 h – llamada a Feijóo

21:30 h – segunda llamada a Feijóo

Esto abre un careo inesperado: Feijóo contra Feijóo. Es decir, el Feijóo que visitó la zona versus el Feijóo que declaró ante la jueza. Sus WhatsApp con Mazón muestran que no hubo comunicación constante hasta más tarde, aunque él insiste: "Desde las 20:00 a 23:30 hay 23 comunicaciones. A eso me refería con 'a tiempo real'".

Mazón y Pradas: el careo que puede aclararlo todo

El careo más importante, según fuentes judiciales, es Mazón, frente a Pradas. Ella asegura que Mazón estaba al tanto de lo que ocurría, pero no actuó frente a las órdenes de Cuenca. Él, por su parte, defiende que sí estaba informado en todo momento, aunque asegura que no tenía responsabilidad directa en ejecutar las decisiones.

Otros careos que podrían revelar la verdad

Mazón vs. Maribel Vilaplana : ambos compartieron mesa en el Ventorro aquella tarde. Vilaplana sostiene que contestó llamadas sin mostrar preocupación , sin decir "DANA" ni "CECOPI", mientras Mazón insiste en que estuvo permanentemente informado .

: ambos compartieron mesa en el aquella tarde. Vilaplana sostiene que , mientras Mazón insiste en que . Contradicciones sobre si se cambiaron de ropa en la sala, algo que ambos aseguran, pero que el dueño del restaurante niega .

Contradicciones por todos lados

Desde aquel 29 de octubre, todos los implicados han defendido versiones opuestas: Feijóo, Mazón, Cuenca, Pradas y Vilaplana. Por eso, los careos pendientes se han convertido en la clave para saber quién tomó decisiones, quién no y quién estaba informado de verdad.

Si se celebran todos los careos que faltan, el juicio podría dejar al descubierto la gestión política y técnica de la DANA, y aclarar qué responsabilidad tiene cada uno.

