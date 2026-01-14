Luz García recuerda su entrevista con Julio Iglesias en su casa de Punta Cana: "Tenía una asistente panameña muy atractiva"

Luz García, periodista de la República Dominicana, recuerda para laSexta Clave su entrevista con Julio Iglesias, la última que ha dado en este país. En este vídeo, habla de cómo fue el trato del cantante y cómo vio su casa y el personal que le rodeaba.

Jokin Castellón tiene la oportunidad de hablar con Luz García, la periodista que hizo la última entrevista a Julio Iglesias en República Dominicana. Lo hizo en su casa de Punta Cana, donde habrían tenido lugar las agresiones sexuales que denuncian dos extrabajadoras del cantante.

La periodista explica que la casa de Julio Iglesias se sitúa en una exclusiva zona "de alta seguridad" donde es habitual registrar a los empleados a su llegada y que, a su salida del recinto, lo hagan en grupos.

En su entrevista con Julio Iglesias, habla de "un trato muy afable" por parte del artista y recuerda que junto al cantante estaba su mano derecha, una mujer panameña "muy guapa, muy atractiva, evidentemente, pero también muy formal".

Respecto a cómo era la casa de Julio Iglesias, explica que "era una mansión más que un castillo" con "todas las facilidades" habituales de este tipo de viviendas en Punta Cana.

La entrevista, recuerda, se realizó según las exigencias "incluso técnicas" de Julio Iglesias, desde la iluminación hasta la colocación de un monitor "para poder observarse" y que el cantante "quedó muy contento".

