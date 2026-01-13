Ignacio Escolar, tras la publicación contra Julio Iglesias: "Hemos sido prudentes, pero miedo no tenemos"

El director de 'elDiario.es' ha participado en el programa especial de laSexta Clave para defender la labor que han realizado en su medio y aportar más información acerca de la misma.

El director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, ha estado presente en el programa especial de laSexta Clave después de que su medio haya publicado parte de la investigación que ha culminado con la denuncia de dos extrabajadoras de Julio Iglesias al cantante por presuntas agresiones sexuales. En relación con la información publicada, Escolar ha expresado que han tenido "mucha prudencia", puesto que el vocalista es una de las personas "más poderosas" a las que se han enfrentado en una investigación.

"Es alguien con muchos contactos, con mucho dinero, con muchos amigos, con mucha capacidad de movilizar abogados e intentar enterrarnos en denuncias, en demandas, en querellas, y hemos sido extremadamente prudentes, pero miedo no tenemos", ha señalado Escolar.

Igualmente, el director del diario digital ha expresado que está "muy seguro" de lo que van a publicar y de lo que han "publicado hasta hoy", dejando entrever que cuentan con muchas más pruebas que irán lanzando en los próximos días.

