Ahora

Guerra psicológica

Golpe de Estado de 1954 en Guatemala: cómo la CIA derribó una democracia con una radio inexistente y sin disparar un solo tiro

La otra cara Jacobo Árbenz dimitió convencido de que un ejército fantasma estaba a punto de atacar su país. Mientras tanto, la CIA creaba miedo, difundía mentiras y protegía los negocios de gigantes como la United Fruit Company, la famosa empresa de plátanos que, más que fruta, parecía esconder un rifle en su logo.

Golpe de Estado de 1954 en Guatemala: cómo la CIA derribó una democracia con una radio inexistente y sin disparar un solo tiro

Imagina escuchar una radio que dice: "¡Atención Guatelama! ¡Atención guatemalteco! 'Radio Liberación' les habla. Esta es la emisora clandestina del movimiento libertador guatemalteco desde algún lugar secreto de la República"

Todo era mentira. Esa radio no existía. Pero funcionó. Tanto que derrocó un gobierno sin disparar un solo tiro. Sí, leíste bien: un golpe de Estado entero desde las ondas de radio.

Esto pasó en Guatemala, 1954. El presidente Jacobo Árbenz, elegido democráticamente, había promovido una reforma agraria que beneficiaba a los campesinos. Y eso molestó a Estados Unidos y, sobre todo, a la United Fruit Company, la gran empresa de plátanos que parecía tener un rifle escondido en su logo.

La CIA decidió actuar. Creó una emisora falsa, transmitiendo desde barcos, para que pareciera que un ejército estaba a punto de invadir el país. Todos se lo creyeron, incluso el propio presidente. Árbenz dimitió para evitar lo que pensaba sería un baño de sangre.

El golpe no necesitó un solo disparo. La guerra psicológica fue el golpe. La CIA fabricó acusaciones de "comunismo" contra Árbenz, listas de personas a eliminar y hasta planes de miedo… todo documentado en archivos desclasificados: "De momento no. La intención es asustar, no matar, pero estudiaremos la sugerencia por si fuera útil en el futuro".

El plan estaba claro: derrocar a Árbenz y poner a su títere, el dictador Carlos Castillo Armas, entrenado y financiado por la CIA en Honduras.

El bienestar de los guatemaltecos no importaba. No hubo combates, pero Guatemala vivió 40 años de guerra civil y guerrillas. Estados Unidos no se preocupó por la gente. Solo por sus intereses económicos.

Hoy, mientras miramos lo que pasa en Venezuela o en otros países, cabe preguntarse: ¿alguien piensa en el bienestar de la gente, como entonces no lo hicieron en Guatemala?

Mañana, en LaSexta Columna, veremos cómo el nuevo imperialismo de Estados Unidos pudo empezar aquí, con una radio que nunca existió y una mentira que cambió la historia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Últimas noticias desde Venezuela, en directo | María Corina Machado entrega el Nobel de la Paz a Donald Trump y asegura que cuenta con él "para la libertad de Venezuela"
  2. EEUU minimiza al despliegue militar de Europa en Groenlandia y asegura que no afectará a la compra de la isla ártica
  3. Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026
  4. Julio Iglesias elige a José Antonio Choclán como abogado si la Audiencia Nacional decide abrir una investigación
  5. Falsa alarma en el aeropuerto de El Prat: descartan la amenaza de bomba tras revisar el avión de Turkish Airlines que aterrizó de emergencia
  6. Los países del Golfo habrían convencido a Trump de no bombardear Irán y darle una nueva oportunidad a Jamenei