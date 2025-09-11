Los Estados (des)Unidos: cómo el asesinato de Charlie Kirk ha desatado la violencia, la polarización y el odio en todo el país

Los detalles Trump convierte la tragedia en arma política, sus seguidores replican mensajes incendiarios, y mientras algunos celebran el crimen, la desconfianza en las instituciones y la fractura social alcanzan niveles históricos.

Estados Unidos está al límite. Tras el asesinato de Charlie Kirk, la policía persigue sin descanso al sospechoso y ha hallado un rifle cerca del lugar del crimen. Pero más allá del arma y del autor, lo que realmente quema al país es la fractura que atraviesa su sociedad de arriba abajo.

Donald Trump, lejos de calmar los ánimos, ha encendido aún más la llama. En sus declaraciones, llamó a Kirk "un mártir de la verdad y la libertad" y acusó a la "izquierda radical" de practicar un "terrorismo" que, según él, asola el país. Habló de "nazis" y de "asesinos de masas y criminales", palabras que no tardaron en ser replicadas por sus seguidores, incluyendo a Elon Musk, mientras en redes circulan mensajes que incluso celebran el asesinato.

Estados Unidos nunca había estado tan dividido. La polarización política se ha disparado, más rápido que en casi cualquier otra democracia. Expertos coinciden: la primera presidencia de Trump aceleró la enemistad entre republicanos y demócratas hasta niveles extremos. Hoy, ambos bandos parecen enemigos totales, sin espacio para consensos, mientras la deslegitimación del sistema electoral y las acusaciones de fraude se mantienen vivas desde medios de todo tipo.

La confianza en las instituciones se ha desplomado. El sistema judicial, las decisiones del Tribunal Supremo y la propia democracia están en entredicho para millones de ciudadanos. La violencia en la calle, las amenazas a políticos y jueces, y la presencia de grupos paramilitares armados se han normalizado. Incluso el ejército se moviliza ante disturbios internos.

Todo esto, sumado a profundas brechas económicas y sociales, convierte al país en un auténtico polvorín. 'Los Estados Desunidos' ya no es solo un juego de palabras: refleja un país fracturado, donde la política se ha vuelto una guerra permanente y la convivencia civil parece cada día más difícil.

Estados Unidos vive una crisis de confianza, identidad y seguridad. Y mientras el país busca respuestas, cualquier chispa puede encender un incendio que nadie sabe cómo terminará.