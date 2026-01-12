Especulación habitación a habitación: así suben los alquileres mientras desaparecen los pisos completos

Los datos En el último año, la oferta de habitaciones ha subido un 25% y sus precios un 43%, mientras por cada habitación disponible hay 22 personas buscando un lugar donde quedarse.

Imagina que buscas un piso y no hay nada disponible a tu alcance. Lo que sí hay son habitaciones a más de 500 euros cada una, en pisos donde ni siquiera queda un salón o cocina comunes. Bienvenido al nuevo drama de la vivienda en España: la especulación ya no es con pisos completos, ahora es habitación a habitación.

Sánchez anuncia medidas, pero...

Este lunes, Pedro Sánchez ha presentado un paquete de medidas para intentar frenar la crisis:

Bonificación del 100% del IRPF a propietarios que renueven contratos sin subir precios (antes era del 50%).

a propietarios que renueven contratos sin subir precios (antes era del 50%). Limitación de los precios de alquiler por habitación , que no podrán superar el total de la vivienda completa.

, que no podrán superar el total de la vivienda completa. Sanciones a los propietarios que incumplan la regulación de alquileres de corta duración.

El anuncio coincide con el inicio de las obras en el nuevo Barrio de Campamento, donde se construirán más de 10.000 viviendas asequibles dentro del programa CASA 47.

Pero mientras el Gobierno actúa, millones de personas siguen sin poder llamar a ningún teléfono que les dé esperanza. La razón: los propietarios han encontrado un atajo legal para ganar más dinero alquilando habitaciones en lugar de pisos completos.

No es un piso compartido: es especulación pura

No estamos hablando de pisos compartidos al estilo estudiante, con salón y cocina comunes. Hablamos de viviendas fragmentadas, donde incluso se eliminan los espacios comunes para alquilar cada habitación a un desconocido. A partir de ahora esa es tu casa y está la mía, podría ser la regla.

En el último año:

La oferta de habitaciones ha subido un 25% .

ha subido un . Su precio ha aumentado un 43% .

. Por cada habitación disponible, hay 22 personas interesadas.

Y los precios son escandalosos: la media de alquiler de una habitación supera ya los 500 euros, un precio que hace diez años equivalía al alquiler de un piso completo.

El perfil de los inquilinos también ha cambiado: si antes eran principalmente estudiantes, ahora los adultos de 36 a 45 años representan el 11% del total de quienes alquilan habitaciones.

El vacío legal que permite la especulación

El problema tiene nombre: la regulación no existe para las habitaciones. La mayoría se rige por el Código Civil y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque no tienen baño ni cocina propios y, por tanto, no se consideran viviendas habitables.

Esto significa que:

Los contratos pueden ser temporales .

. Los precios pueden subir sin límite .

. Los propietarios pueden desalojar al inquilino cuando quieran .

. El inquilino no puede declararse vulnerable.

El resultado es especulación habitación a habitación: los propietarios fragmentan pisos enteros, eliminan espacios comunes y alquilan cada rincón por separado, mientras millones de personas que no pueden pagar un piso completo quedan atrapadas en un mercado sin reglas.

Con estas medidas, el Gobierno espera frenar la subida de precios y proteger a los inquilinos, pero muchos expertos alertan: mientras no se regule específicamente el alquiler de habitaciones, la presión sobre este mercado seguirá creciendo, y la vivienda asequible seguirán siendo un lujo inaccesible para muchos.

