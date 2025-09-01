Empresas que dijeron "lo sentimos": cómo Volkswagen, Hugo Boss y otras firmas alemanas se disculparon por abusos históricos

¿Por qué es importante? Desde la dictadura brasileña hasta el nazismo, tribunales y pesquisas obligaron a multinacionales como Volkswagen y Hugo Boss a reconocer abusos y compensar a las víctimas, mientras España sigue sin mirar su pasado empresarial.

Golpes con látigos, hambre, miedo constante bajo la amenaza de armas… así vivieron las víctimas de Volkswagen durante la dictadura brasileña. Y ahora, medio siglo después, un tribunal ha condenado a la compañía a pagar 30 millones de dólares y a emitir una disculpa pública. Según la sentencia, la empresa incluso contó con el apoyo del gobierno de la época. Volkswagen, por su parte, ha anunciado que recurrirá.

Este caso pone sobre la mesa una pregunta: ¿cuántas empresas se han atrevido a reconocer su pasado oscuro? La respuesta: muy pocas.

Volkswagen es un ejemplo. Tardó 50 años en admitir su papel durante la Segunda Guerra Mundial. Al servicio de Hitler, utilizó a miles de prisioneros y víctimas del Holocausto como mano de obra esclava. Su famoso "coche del pueblo" se fabricó a costa de derechos humanos. Para compensar, la compañía creó un fondo de indemnización, aunque fue mucho después de los hechos.

No es la única que ha pedido perdón

La firma de moda Hugo Boss pidió disculpas públicas en 2011, tras confirmarse que durante la guerra utilizó a 140 trabajadores forzosos, en su mayoría mujeres. Su comunicado decía: "La firma quiere expresar su más profunda disculpa a aquellos que sufrieron daños o penurias en la fábrica dirigida por Hugo Ferdinand Boss bajo el régimen nacionalsocialista."

Otras empresas alemanas, como Mercedes-Benz y Bayer, también reconocieron haber maltratado, desnutrido y, en algunos casos, provocado la muerte prematura de trabajadores poco afines al régimen nazi. Hace solo unos meses, 49 compañías firmaron un acuerdo reconociendo que durante el nazismo obtuvieron beneficios gracias a la mano de obra esclava.

Eso sí: pocas investigaron su propia historia de manera independiente. Volkswagen y Mercedes-Benz fueron de las pocas que lo hicieron, llegando incluso a indemnizar a supervivientes estadounidenses de trabajos forzosos, aunque con cantidades simbólicas: entre 2.500 y 7.500 dólares.

España sigue sin mirar su pasado empresarial

Mientras algunas compañías alemanas reconocen sus errores y compensan a las víctimas, en España todavía no hay ni una sola empresa que haya pedido perdón por haber esclavizado o maltratado a trabajadores durante la dictadura franquista.

El caso brasileño de Volkswagen no es solo un golpe económico: es un recordatorio de que la historia no se puede esconder para siempre. Y que, tarde o temprano, la justicia puede obligar a las empresas a mirar de frente sus sombras.