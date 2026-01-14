Ahora

Reacción

Edu Galán, tras la defensa de Ayuso a Julio Iglesias: "Lo que le importa a este tipo de derecha ultramontana es descargar de cualquier responsabilidad al hombre, haga lo que haga"

El escritor reacciona en este vídeo al mensaje que la presidenta de la Comunidad de Madrid publicó en sus redes sociales defendiendo al cantante Julio Iglesias, tras ser acusado de acoso sexual.

Edu Galán

El escritor Edu Galán reacciona al mensaje que, al más puro estilo 'trumpista', Isabel Díaz Ayuso, ha publicado en X (Twitter), cerrando filas con el cantante Julio Iglesias, acusado de abusos sexuales por varias de sus trabajadoras en Punta Cana y Bahamas.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"No me sorprende nada el 'tiut' de Ayuso", responde tajante Galán. "Lo ha escrito en este tono que usa ella de justificar: ella está en contra de la cancelación siempre y cuando se trate de hombres. Sean o no culpables. Lo que le importa a este tipo de derecha ultramontana es descargar de cualquier responsabilidad a cualquier hombre que haga lo que quiera. Sobre todo a aquellos que son poderosos", argumenta Galán.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención en la que habla de la prensa del corazón, que para él tiene mucho que ver en la imagen que tenemos de Julio iglesias.

