Cinco organismos intervinieron, pero el Alvia estuvo una hora solo: la versión oficial de la hora perdida

Los detalles Mientras los equipos de emergencia trabajaban primero en el tren Iryo, el Alvia con heridos permaneció más de 60 minutos sin asistencia médica. Emergencias sabía que había dos trenes afectados, pero la gravedad del accidente no estaba clara y el consejero de Andalucía defiende la actuación de los equipos.

El accidente del tren Alvia, que dejó 45 víctimas mortales, ha dejado una pregunta que aún inquieta: ¿cómo es posible que un tren con heridos no recibiera atención médica durante más de una hora?

Las imágenes grabadas por laSexta a las 21:04 muestran los primeros minutos tras el siniestro: linternas en medio de la oscuridad y los equipos de rescate con chalecos naranjas atendiendo a los pasajeros. Sin embargo, los servicios médicos no llegaron al Alvia hasta más de una hora después, mientras los equipos ya trabajaban en el tren Iryo, que se encontraba primero en la vía. La confusión inicial y la información fragmentada fueron clave en esa demora. Los primeros comunicados hablaban de un "frenazo" y no de un descarrilamiento grave, lo que retrasó la movilización adecuada de recursos.

Cronología minuto a minuto

19:43 – Se produce el accidente del Alvia.

– Se produce el accidente del Alvia. 19:45 – El maquinista del Iryo llama pensando que ha enganchado la catenaria.

– El maquinista del Iryo llama pensando que ha enganchado la catenaria. 19:46 – Otro tren confirma que no hay tensión eléctrica y que va a parar.

– Otro tren confirma que no hay tensión eléctrica y que va a parar. 19:47 – Se activa el 112 .

– Se activa el . 19:48 – Primer intento de comunicación con el conductor del Alvia.

– Primer intento de comunicación con el conductor del Alvia. 19:48 (12 segundos después) – Segundo intento de comunicación con el conductor del Alvia.

– Segundo intento de comunicación con el conductor del Alvia. 19:49 – Se logra hablar con la interventora: tiene un golpe en la cabeza. El maquinista del Iryo confirma que hay descarrilamiento y un pequeño incendio .

– Se logra hablar con la interventora: tiene un golpe en la cabeza. El maquinista del Iryo confirma que hay . 19:50 – Se movilizan los servicios de emergencia y se activan los protocolos de descarrilamiento. Renfe recibe la primera información de un posible accidente grave.

– Se movilizan los servicios de emergencia y se activan los protocolos de descarrilamiento. Renfe recibe la primera información de un posible accidente grave. 19:57 – Adif informa a Renfe de que hay un Alvia con heridos. En ese momento todavía se hablaba de un frenazo y no se confirma la gravedad real.

– Adif informa a Renfe de que hay un Alvia con heridos. En ese momento todavía se hablaba de un y no se confirma la gravedad real. 20:00 – El 112 llega al tren Iryo.

– El 112 llega al tren Iryo. 20:01 – Renfe pone en contacto al 112 con ADIF. Se confirma que hay un tren descarrilado y otro afectado, pero sin información clara sobre la gravedad.

– Renfe pone en contacto al 112 con ADIF. Se confirma que hay un tren descarrilado y otro afectado, pero sin información clara sobre la gravedad. 20:03 – Renfe informa a la Guardia Civil y actualiza los datos sobre la incidencia.

– Renfe informa a la Guardia Civil y actualiza los datos sobre la incidencia. 20:06 – Se activa el gabinete de crisis de nivel 2 de Renfe .

– Se activa el . 20:45 – Se activa el plan de asistencia a víctimas y se constituye la sala de crisis.

En total, más de una hora pasó desde el accidente hasta que los servicios médicos llegaron al Alvia, mientras los equipos ya trabajaban atendiendo al Iryo.

Cinco organismos, dos trenes y mucha confusión

Los organismos que intervinieron fueron:

Renfe : coordinó la situación, comprobó si había heridos y contactó con el personal de los trenes afectados.

: coordinó la situación, comprobó si había heridos y contactó con el personal de los trenes afectados. Adif : se encargó de la seguridad de las vías, cortó la circulación y notificó el descarrilamiento.

: se encargó de la seguridad de las vías, cortó la circulación y notificó el descarrilamiento. 112 : confirmó la ubicación del accidente, activó recursos médicos y de rescate y coordinó la ayuda externa.

: confirmó la ubicación del accidente, activó recursos médicos y de rescate y coordinó la ayuda externa. Director del Plan de Actuación, Evacuación y Rescate : dirigió la evacuación y la atención a los viajeros.

: dirigió la evacuación y la atención a los viajeros. Guardia Civil: aseguró la zona y apoyó las labores de emergencia.

Según explicaciones oficiales, la demora en atender al Alvia se debió a que los primeros equipos se encontraron primero con el Iryo, el tren que estaba en la vía y necesitaba asistencia inmediata.

La confusión sobre la gravedad del accidente

Un audio reciente revela que a las 20:00, es decir, 17 minutos después del accidente, Renfe todavía hablaba de un "frenazo" y no de un descarrilamiento grave. En ese momento, la interventora del Alvia ya había comunicado que había heridos y que ella misma tenía un golpe en la cabeza, pero esa información no llegó de forma clara a los servicios de emergencia, lo que contribuyó a la confusión inicial.

Los organismos implicados confirman que las emergencias de Andalucía y de Madrid sabían que había personas heridas porque habían recibido llamadas de pasajeros y familiares. Sin embargo, no tenían constancia de la gravedad real del accidente, y la información que manejaban de Adif hablaba solo de que los pasajeros "podían estar heridos", basándose en la idea de un frenazo y no en un descarrilamiento. Además, los equipos sanitarios que se desplazaron hasta el lugar no podían ver el tren y, por tanto, no sabían la magnitud del accidente hasta llegar a la zona.

Ante las críticas, el consejero de Emergencias de Andalucía ha defendido la actuación de los equipos, asegurando que hicieron todo lo posible dentro de las circunstancias. Según él, los 45 fallecidos murieron en el acto, y los servicios actuaron con rapidez dentro de las limitaciones de la información disponible, aunque la coordinación y la transmisión de datos fueron claramente insuficientes en los primeros minutos tras el accidente.

