Así investiga España los accidentes ferroviarios con el 'CSI del tren': la CIAF y su papel clave para entender qué falló

Los detalles Con un equipo de ingenieros, especialistas en seguridad y telecomunicaciones, la CIAF estudia cada accidente paso a paso, identifica los errores y propone medidas preventivas que ayuden a que los trenes sean más seguros, mientras la justicia decide sobre responsabilidades.

Tras el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), más de 220 agentes de la Guardia Civil trabajan en la zona, intentando encontrar supervivientes y recuperar cuerpos atrapados en los vagones que aún no han podido ser excarcelados.

En la operación participan equipos de criminalística, especialistas en huellas y ADN (personal que ya había trabajado en la identificación temprana de víctimas durante la DANA) y varios equipos aéreos, que sobrevuela la zona buscando pistas que permitan esclarecer lo sucedido.

Ante la magnitud del accidente, surge la pregunta: ¿quién se encarga de investigar realmente qué ha pasado?

CIAF: el 'CSI ferroviario' de España

En agosto de 2024, el Congreso aprobó una ley para crear una autoridad común encargada de investigar cualquier accidente ferroviario, marítimo o aéreo. Pero esa autoridad todavía no existe, por lo que, en el caso de los trenes, sigue siendo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) la que toma las riendas de la investigación.

La CIAF es conocida como el CSI del ferrocarril: está formada por profesionales de reconocido prestigio en el sector ferroviario, nombrados por el Congreso. Desde 2023, su presidente es Iñaki Barrón, ingeniero de formación, acompañado por cinco vocales expertos en ingeniería industrial, telecomunicaciones, caminos, seguridad y circulación ferroviaria.

Se renuevan cada seis años, no pueden reelegirse y, aunque dependen orgánicamente del Ministerio de Transportes, funcionan de manera independiente en sus investigaciones.

Cómo investigan los accidentes

Cuando ocurre un accidente, la CIAF designa un investigador encargado que coordina a todo el equipo y abre un expediente público con los datos clave del suceso.

A partir de ahí:

Recogen todas las pruebas y datos del accidente.

del accidente. Elaboran un informe técnico que debe estar listo lo antes posible, como máximo un año después del accidente.

que debe estar listo del accidente. Incluyen recomendaciones de seguridad para evitar que el accidente se repita.

Estos informes no determinan responsabilidades penales o administrativas, aunque son clave en caso de investigaciones judiciales. Tras la tragedia de Adamuz, la CIAF ha iniciado un informe preliminar que, según su presidente, llevará "mínimo un mes".

Experiencia y antecedentes

Actualmente, la CIAF tiene seis investigaciones abiertas —siete si se cuenta la de Adamuz— entre descarrilamientos, colisiones e incidentes operacionales:

Tres descarrilamientos , entre ellos el ocurrido en octubre de 2024 en el túnel entre Atocha y Chamartín .

, entre ellos el ocurrido en . Dos colisiones .

. Un incidente operacional.

Según sus memorias, los descarrilamientos han aumentado de manera exponencial en la última década.

Desde su creación en 2007, la CIAF ha investigado algunos de los accidentes más graves de la historia ferroviaria española, como el descarrilamiento del tren Alvia en Santiago, que causó 80 muertos. Su trabajo busca entender qué falla en nuestras vías y cómo prevenir futuras tragedias.

