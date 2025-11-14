Así avanzan los casos que marcan la agenda judicial española: Koldo, Mazón, Errejón y el Fiscal General

Los detalles De la UCO a los tribunales, pasando por el caso Mazón y la deliberación del Supremo sobre el Fiscal General, en 24 horas varios frentes judiciales han avanzado de forma decisiva y podrían redefinir el futuro de los investigados.

Este viernes es uno de esos días de puñetas que la Justicia española no olvida fácilmente. En un solo día, varios casos han dado giros que podrían marcar su futuro, desde registros masivos hasta decisiones que acercan a investigados al banquillo.

Caso Koldo-Ábalos-Cerdán: la UCO actúa

Después de meses sin novedades visibles, la investigación sobre supuestos sobrecostes y mordidas en adjudicaciones públicas ha dado un paso significativo. La UCO ha registrado este viernes sedes de Acciona en Bilbao, Sevilla y Madrid, además de otras dos empresas en San Sebastián, en busca de información clave.

El caso gira en torno a adjudicaciones de obra pública en las que, según la investigación, se habrían ocultado pagos irregulares para José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Entre los ejemplos más llamativos está la adjudicación del túnel de Belate. En informes de la Hacienda Foral, que llegaron al Supremo, constan pagos de Servinabar a la cooperativa Erkolan, donde trabaja Belén Cerdán, por 254.000 euros. Acciona, por su parte, aparece seis veces en el auto del juez Leopoldo Puente, que envió a Santos Cerdán a prisión. Este viernes, con los registros, la investigación avanza hacia nuevas pruebas y documentos que podrían ser decisivos.

Íñigo Errejón: cerca del banquillo

El caso que más ha cambiado de un día para otro probablemente sea el de Íñigo Errejón. Según el auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez propone juzgarle por un delito de agresiones sexuales, en plural, basándose en tres escenarios denunciados por la actriz Elisa Mouliaá: en un ascensor, en una habitación de una vivienda a la que ambos acudieron durante una fiesta y en la casa del exdiputado.

El magistrado justifica su decisión en la credibilidad del testimonio, que califica de "coherente en lo esencial", y da 10 días a las partes para presentar alegaciones. Errejón ha anunciado que recurrirá, pero está a un paso de enfrentarse a un juicio que marcará un antes y un después en su vida política y personal.

Caso Mazón: nuevas piezas

En paralelo, la jueza que investiga el caso relacionado con la DANA ha citado hoy a nuevos testigos del entorno de Mazón, sumando posibles nuevas pruebas que podrían cambiar la perspectiva de la investigación. Cada declaración aporta matices que podrían influir en la decisión final.

FGE: deliberación en el Supremo

Finalmente, se cierra un capítulo con la deliberación en el Supremo sobre el Fiscal General del Estado, cuyo futuro queda ahora en manos de los magistrados. La decisión se centra en si las pruebas indiciarias presentadas por la acusación son suficientes para sostener una condena, o si, como sostiene su defensa, no existe evidencia de que filtrara el correo con los datos de la pareja de Díaz Ayuso. El pronunciamiento se espera antes de que acabe el año, y marcará un precedente en cómo se manejan filtraciones y responsabilidades dentro de la Fiscalía.

Hoy, un viernes de puñetas, varios casos judiciales han dado pasos que podrían cambiar su rumbo. Desde registros a decisiones judiciales que acercan a algunos investigados al banquillo y mantienen otros pendientes de la resolución final, la jornada recuerda que en la Justicia, como en la política y la vida, todo puede dar un giro de un día para otro.

