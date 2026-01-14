Ana Requena desvela el "papel importante" de las 'house manager' en las mansiones de Julio Iglesias que funcionaban bajo una jerarquía

La jefa de Género de 'elDiario.es' ha explicado este martes que la investigación ha permitido indentificar a dos gobernantes que eran claves "a la hora de dar instrucciones y de hacer cumplir la voluntad de Julio Iglesias de cómo trabajar y vivir".

El director y la jefa de Género de 'elDiario.es', Ignacio Escolar y Ana Requena, han abordado en primicia en un especial de laSexta Clave este martes una nueva entrega sobre la investigación conjunta con 'Univisión' sobre las presuntas agresiones sexuales de Julio Iglesias a trabajadoras de sus mansiones.

Se trata de una información que apunta a que el cantante obligaba a sus empleadas a practirse pruebas de enfermedades de transmisión sexual como la hepatits o VIH. En este sentido, Requena ha destacado el "papel importante" que contaban las 'house manager' en estas prácticas, pero también la estricta jerarquía mediante la que se regían los domicilios de Iglesias alrededor del mundo.

Si bien en "la base están las trabajadoras domésticas internas", la periodista explica que han identificado "a dos 'house manager'". Incluso, ha desvelado que cuentan con un "mensaje de una de esas gobernantes pidiéndoles que compartieran sus resultados médicos". En definitiva, ambas "juegan un papel importante a la hora de dar instrucciones y de hacer cumplir la voluntad de Julio Iglesias de cómo trabajar y vivir".

