Accidente de tren en Adamuz (Córdoba): lo que es cierto, lo que es mentira y lo que todavía no sabemos

Los detalles Mucho se ha compartido en redes sobre vías rotas, revisiones del tren o advertencias de los maquinistas, pero la mayoría son rumores. Los expertos recuerdan que todavía no se sabe la causa, y que la vía dañada podría ser consecuencia, no causa.

Todavía es imposible saber qué ha pasado exactamente en el accidente ocurrido este domingo en la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla, cerca de Adamuz (Córdoba). La investigación acaba de empezar, pero eso no ha impedido que se difundan muchos datos falsos o directamente incorrectos sobre las vías, los trenes o las posibles causas. Los hemos vuelto a ver circular. Los aclaramos, punto por punto.

¿Las vías estaban rotas? Sí, pero…

Es una de las imágenes más compartidas y la que más dudas ha generado: las vías están rotas. Eso es cierto. Pero ver la vía dañada no significa que sea la causa del accidente.

Los expertos insisten en que esa rotura puede ser consecuencia del descarrilamiento y no su origen. De hecho, laSexta ha confirmado en exclusiva que entre las 06:00 y las 09:00 —y hasta las 07:45— pasaron diez trenes por ese tramo sin que se notificara ninguna incidencia en la vía.

Además, uno de esos trenes ya ha sido analizado y no presenta ninguna marca ni señal de anomalía en el trazado.

Si la vía hubiera estado rota antes del accidente:

El primer vagón habría descarrilado de inmediato .

. Las balizas de seguridad habrían detectado la anomalía .

. El sistema habría obligado a detener la circulación.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado en Más Vale Tarde que ahora mismo es imposible saber si se produjo o no el fallo de una soldadura en esa vía, que fue renovada y reinaugurada en mayo de 2025. Además, el accidente ocurrió en una recta, lo que descarta problemas de trazado.

Si la vía está renovada, ¿de qué se habían quejado los maquinistas?

Aquí hay otro dato que se ha sacado de contexto. Es cierto que el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios pidió en agosto bajar la velocidad en algunos puntos de la línea para evitar vibraciones en los trenes.

Pero ojo al matiz clave: esa petición solo afectaba a tramos de 300 km/h, y el accidente ocurrió en un tramo de 250 km/h.

Por eso, este lunes el sindicato ha pedido cautela con las informaciones que intentan vincular esa reclamación con el siniestro y recuerdan que las causas siguen siendo desconocidas.

Las incidencias técnicas de Adif

También se ha compartido que Adif había registrado al menos ocho incidencias en ese tramo de alta velocidad en los últimos meses. Algunas incluso llegaron al Senado este verano.

Pero hay que aclararlo:

La mayoría tenían que ver con la señalización .

. No afectaban a la estructura de la vía .

. No tenían relación con la seguridad de los trenes.

Por ahora, no se puede vincular ninguna de esas incidencias con lo ocurrido este domingo.

El tren, la velocidad y los sistemas de seguridad

El tren implicado es de 2022 y había pasado su última revisión el 15 de enero, apenas días antes del accidente.

A día de hoy:

No se baraja el exceso de velocidad como causa.

como causa. Tampoco un fallo humano.

Sobre los sistemas de seguridad y el frenado de emergencia, el presidente de Renfe explicó que el intervalo entre este tren y otro en sentido contrario era de solo 20 segundos, por lo que era imposible que actuara el mecanismo de frenado automático.

¿Hubo problemas con los pasajeros?

También es falso que hubiera caos para alojar a los afectados. La mayoría regresó a sus casas en pocas horas, gracias a los autobuses habilitados tras el accidente.

