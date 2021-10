El divulgador científico Javier Fernández Panadero ha acudido a La Roca para someterse en directo a un "suicidio homeopático", un experimento para "desmontar el chiringuito" de estos productos que no ofrecen ninguna solución a las enfermedades.

El colaborador ha tomado una caja entera de uno de estos productos para demostrar que no ocurre nada ya que el principio activo está tan diluido que es como si tomáramos "agua".

"Lo menos que te pasa es que palmas dinero, pero lo peor que te puede pasar es que cuanto tomo esto y no tomo otra cosa, mi cuerpo se tiene que defender él solo contra una enfermedad, entonces hay gente que se ha muerto directamente. No tiene ningún efecto y no pasa nada, pero si dejas de tomarte la medicación por esto, sí", ha advertido.

¿Cuál habrá sido el resultado tras ingerir una caja entera de estos productos? En este vídeo de La Roca puedes ver el resultado.