Del Val, sobre Urdangarin y la infanta Cristina: "Su historia de amor era muy potente; a ella le propusieron que dejase la relación y se mantuvo"

El escritor ha afirmado en La Roca que ambos "tenían una historia de amor muy bonita" que luego "se deshizo", pero quedó "el respeto".

Juan del Val ha hablado en La Roca sobre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin y ha afirmado que "ellos tuvieron una historia de amor muy potente". "Es evidente que cuando empiezan a salir todos los problemas, a Cristina le proponen que deje esa relación, pero ella se mantiene", ha señalado.

Así, el escritor ha insistido en que "ellos tenían una historia de amor muy bonita, que luego se deshace", aunque considera que "siempre ha habido respeto ahí". "A lo mejor se vuelven a juntar", ha comentado entonces Nuria Roca, a lo que Del Val ha respondido: "O a lo mejor no; no tiene por qué".

Por su parte, Silvia Taulés ha contado que "Iñaki estaba con Ainhoa y nunca le dijo nada a Cristina porque quería seguir con la relación con Cristina". "Lo de Ainhoa no era nada tan importante como se convirtió después, al salir a la luz. Pero cuando sale, Iñaki, que lo cuenta, va a Ginebra y le pide perdón a su mujer para que su mujer le perdone e intentar seguir juntos", ha asegurado.

