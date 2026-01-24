Del Val, tras el accidente en Adamuz: "Nuestra seguridad no puede depender de que un tren pase un segundo o media hora después, sino de que la vía no se rompa"

El escritor ha destacado que "hay 45 muertos y hay que ver si alguien verdaderamente tiene responsabilidad en esto", tras lo que ha señalado que "el accidente se produce porque la vía está rota".

Juan del Val ha hablado en La Roca sobre el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz, destacando que "hay 45 muertos", por lo que ha defendido que "hay que ver si alguien verdaderamente tiene responsabilidad en esto". "Ya parece que esto se produce por la rotura de una vía. Lo que no se sabe es el motivo. Podríamos estar hablando de falta de mantenimiento", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que "el accidente se produce porque la vía está rota, y la fatalidad hace que otro tren se cruce".

Sobre la "fatalidad", el escritor ha expresado que, "evidentemente, que pase un tren en ese momento puede ser una mala suerte". Sin embargo, Del Val ha defendido que "uno no puede tener seguridad dependiendo de la suerte". "Tiene que tener su seguridad sabiendo y teniendo la certeza de que la vía está bien", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado: "Nuestra seguridad no puede depender de si un tren pasa un segundo, dos segundos o media hora después; nuestra seguridad depende de que la vía no se rompa".

