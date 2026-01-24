Silvia Taulés, sobre El Rubius: "Era de los influencers más potentes del mundo y se apartó porque se le comió el personaje"

Por su parte, la escritora ha recordado que el creador de contenido sufrió acoso cuando se filtró la dirección de su vivienda y esta se llenó de seguidores.

Los influencers han pasado a formar parte de nuestro día a día inundando nuestras redes sociales e incluso la televisión. Sin embargo, pese a ser un trabajo con grandes ingresos en caso de éxito, Nuria Roca cree que es necesario tener un plan B: "Si se caen las conexiones, no puedes subsistir de eso".

Por su parte, Silvia Taulés ha mencionado en 'La Roca' a uno de los creadores de contenido pioneros en España: El Rubius. "Era uno de los influencers más potentes del mundo en habla hispana y tenía millones de seguidores".

"Se apartó porque se le comió el personaje. Salió su dirección y se llenó su casa de gente", añade, refiriéndose a que muchos youtubers han sufrido acoso.

Hace cinco años, el streamer anunció que se iba a mudar a Andorra en una carta hecha pública a través de su cuenta personal. En ella, manifestó las razones por las que, según afirmó, se marchó al país vecino, denunciando que había recibido todo tipo de difamaciones por su decisión.

"El asunto comenzó a escalar y se desencadenó toda esta tormenta de insultos, infamias e incitación al odio sobre mi persona. Hasta el punto de colgarme etiquetas políticas, discutir acerca de si soy o no patriota, políticos usándome para su agenda, otros vinculándome con ideologías extremas", dijo.

