Silvia Taulés sobre la familia real de Noruega y Marius Borg: "Tenían un violador en palacio"

Por su parte, Silvia Taulés ha asegurado en 'La Roca' que el hijo de la princesa Mette-Marit, acusado de cuatro casos de violación y otros 28 cargos, "es un problema para la monarquía", tras las informaciones que han llegado sobre él en los últimos meses.

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, está acusado de cuatro casos de violación y otros 28 cargos a los que se enfrentará el próximo 3 de febrero ante el juez. A su vez, ha admitido nuevos delitos añadidos a la causa, entre ellos haber transportado varios kilos de marihuana.

Por su parte, Silvia Taulés ha asegurado en 'La Roca' que Borg "es un problema para la monarquía noruega", tras las informaciones que han llegado sobre él en los últimos meses.

"Tenían un violador en palacio, aunque ya no viva ahí. Mette-Marit tuvo un novio DJ que también fue detenido y condenado por tráfico de drogas y se quedó embarazada. Es el ambiente familiar que tiene este chico hasta que la princesa empieza con Haakon Magnus", añade.

Asimismo, Valeria Vegas sostiene que Mette-Marit "se lo tuvo que currar mucho para encajar en la corona noruega y en la población". El joven, de 29 años, fue imputado entre otros, por filmar los órganos sexuales de varias mujeres sin su conocimiento y consentimiento.

"Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años", dijo el pasado 18 de agosto el fiscal, Sturla Henriksbø.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.