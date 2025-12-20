El reto de los coches eléctricos en España: precios, baterías y largas distancias

Pese a los avances tecnológicos y las políticas verdes, los coches eléctricos apenas representan el 1,3% del parque automovilístico en España. La falta de infraestructura, los precios elevados y las limitaciones de autonomía dificultan su expansión.

España cuenta con uno de los mayores parques automovilísticos de Europa, pero los coches eléctricos solo suponen un 1,3% de la flota. ¿A qué se debe? Según los datos, en España hay 25,5 millones de coches. De estos, solo 340.000 son eléctricos, mientras que 14 millones son diésel y los 10 millones restantes funcionan con gasolina.

La escasez de coches eléctricos en nuestro país se debe a la falta de una red capaz de atender toda la demanda. Las baterías de estos vehículos son limitadas, al igual que las zonas de recarga, y eso hace que los trayectos largos sean más incómodos de realizar.

A esto se suma que España es el segundo país de la Unión Europea más extenso, con distancias promedio de punta a punta de 1.100 kilómetros. Además, los elevados precios son otro de los factores que frena la compra. Mientras que un coche de gasolina nuevo cuesta 19.000 euros de media, un eléctrico cuesta 29.000

