Rafa, maquinista: "Tenemos un problema serio de seguridad ferroviaria; las líneas están deterioradas por falta de inversión y mantenimiento"

El portavoz del Sindicato Ferroviario ha señalado en La Roca que "las convencionales están deterioradas porque no se ha invertido en ellas", mientras que critica que las de Alta Velocidad "no se han mantenido".

Rafa Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, ha denunciado en La Roca que hay "un problema con la seguridad ferroviaria que afecta a todos los colectivos de las empresas, desde los talleres, el personal de intervención que va a bordo de los trenes, las tripulaciones de servicio a bordo que también van a bordo de los trenes y evidentemente el personal de conducción que va en primera línea de esos trenes".

"Tenemos un problema serio que debería obligar al Ministerio a sentarse, a parar, a analizar cuál es la situación y a tomar medidas", ha defendido, al tiempo que ha subrayado que "hace mucho tiempo" que vienen "denunciando que las infraestructuras se están deteriorando".

En este sentido, el maquinista ha afirmado que "después de muchísimos años invirtiendo todo en la construcción de líneas de Alta Velocidad y abandonando la red convencional, y en paralelo terminando de construir las líneas de Alta Velocidad, pero olvidándose de que hay que mantenerlas después, se ha llegado a un punto en el que tenemos deterioradas las convencionales porque no se ha invertido en ellas, y las de Alta Velocidad porque no se han mantenido".

"Hay una situación que nosotros ya anunciábamos en noviembre del 2023, cuando llegó el ministro, que teníamos una huelga convocada y se creó una mesa de diálogo permanente en la desconvocatoria de huelga", ha apuntado Escudero, quien ha criticado que "no se ha reunido en dos años para hablar de todo esto".

