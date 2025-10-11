Pablo Ojeda alerta sobre los suplementos alimenticios: "La gente se los está tomando sin saber cómo se tiene que hacer"

El nutricionista ha expresado que le "preocupa" que la gente sustituya una comida por un suplemento. "Lo primero que tenemos que hacer es comer bien y después, si es necesario, usamos el suplemento adecuado", ha señalado.

Pablo Ojeda ha acudido al plató de La Roca, donde ha alertado sobre los suplementos alimenticios. "Tengo la sensación de que queremos el botón rojo de escape rápido y que nos lo den todo inmediatamente", ha expresado el nutricionista, quien ha defendido que los suplementos "están bien cuando se necesitan", pero ha criticado que "la gente está tomando demasiados suplementos sin tener absolutamente ni idea ni qué se están tomando, ni cómo se tienen que tomar y, sobre todo odiando, que es lo que preocupa, la parte principal, que es la comida".

"Queremos sustituir comida por suplementos, cuando primero tenemos que comer bien y después, si es necesario, usamos el suplemento adecuado", ha defendido Ojeda, tras lo que ha subrayado que "la gente confunde suplemento con sustituto, y aquí viene el problema".

Así, el nutricionista ha destacado que los suplementos "no son mágicos", aunque ha señalado que "sí hay algunos que son efectivos, como el Omega 3". "El Omega 3 es antiinflamatorio. En España, actualmente, por el ritmo que llevamos de vida nuestro cuerpo está muy inflamado, por lo que yo sí recomendaría, por ejemplo, dentro de los suplementos, el Omega 3", ha expresado.

