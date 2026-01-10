Nuria Roca desvela que participará en la nueva edición de 'El Desafío': "Pudo ser una tragedia"

'El Desafío' regresó anoche a Antena 3 con su gran formato presentado por Roberto Leal y volvió a arrasar en audiencia. Desde La Roca, Juan del Val y Nuria Roca adelantan detalles de la nueva temporada y su participación.

Como curiosidad, Nuria Roca desveló que participará como invitada en 'El Desafío' y que pronto todos podrán ver a qué desafío se ha enfrentado.

"Cuando me toque a mí y repasemos los momentos, os voy a contar un par de cosas que la gente no sabe. Pero, no puedo contarlo ahora... o igual dejo que lo cuente Juan", comentó la presentadora.

Por su parte, Juan del Val destacó la experiencia de Nuria en el programa. "El paso de Nuria por 'El Desafío' ha sido alucinante. El riesgo en 'El Desafío' existe, pero está controlado salvo cuando Nuria va a hacer una prueba. Pudo ser una tragedia", desveló el escritor.

