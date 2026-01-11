Nuria Roca critica el uso de Grok para generar imágenes de mujeres desnudas: "Esto es lo que faltaba para abandonar 'X'"

En este vídeo de La Roca, Jesús Espinosa analiza como la Inteligencia Artificial de 'X' se ha hecho viral por desnudar o poner en ropa interior a mujeres. El periodista califica la situación como "desagradable y machista".

Cada vez es más común el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para desnudar o poner en ropa interior a modelos o mujeres anónimas. Jesús Espinosa, de Newtral.es, analiza este fenómeno en La Roca.

El periodista señala que desde hace unos días se ha instalado una moda en redes sociales bastante "desagradable y machista" que consiste en pedir a la IA de la red 'X', llamada Grok, que modifique las imágenes de mujeres, en su mayoría, u hombres y los ponga en ropa interior.

Todo empezó con una imagen de la escritora Beth Eleanor, cuando un usuario pidió de forma pública que Grok la pusiese en bikini. Algo que también le ha sucedido a muchas mujeres españolas, por ejemplo a la abogada Paula Fraga, que llegó a denunciar la imagen, pero desde la plataforma desestimaron su petición.

"Lo he denunciado a @XEspana y lo mantienen porque 'no infringe ninguna norma'. Es muy desagradable verlo y exponerlo, cuando debería ser la plataforma X la que ante una denuncia, lo elimine inmediatamente", ha comentado la letrada en sus redes sociales.

¿Y qué ha hecho Elon Musk ante esta polémica? En un principio, el empresario bromeó con el tema y generó hasta su propia imagen en bikini. Sin embargo, a las horas terminó tomando la decisión de poner la IA Grok de pago. Es decir, sigue estando activa y generando dichas imágenes.

"¿Cómo es posible?", se plantea Nuria Roca tras conocer la noticia. "Por si no hay suficientes razones para abandonar X esto es lo que faltaba", añade la presentadora de La Roca. Asimismo, ha criticado la decisión de Musk de cobrar por los servicios de la IA: "Y encima se está lucrando, es alucinante".

.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí