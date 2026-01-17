Marina Marroquí, experta en violencia machista, sobre separar "al autor de su obra": "Es posible, pero no creo que sea justo"

La también educadora social explica en 'La Roca' que cuando admiras a un personaje, "crees que va a ser buena persona, divertido, generoso y que te va a saludar si te lo encuentras por la calle, pero en muchas ocasiones puede no ser así".

Marina Marroquí, experta en violencia machista, ha analizado en 'La Roca' el hecho de separar "al autor de su obra", en referencia a diferentes delitos de los que han sido acusados artistas como Michael Jackson, Marilyn Manson o Julio Iglesias.

"Es posible, pero no creo que sea justo. Es importante ser conscientes de que es cierto que cuando admiras a alguien idealizas todas las cualidades que van alrededor o tú te imaginas", ha explicado la también educadora social.

Marroquí sostiene que cuando admiras a un personaje, "crees que va a ser buena persona, divertido, generoso y que te va a saludar si te lo encuentras por la calle, pero en muchas ocasiones puede no ser así".

Así, señala que lejos de conectar o no, "te puede gustar mucho un escritor o un director de cine y no comulgar con su ideología política y seguir admirándolo".

Eso sí, "cuando entran este tipo de comportamientos, mayormente contra las mujeres, hay una permisividad social que acaba poniendo la obra por delante del artista ", ha sentenciado.

