María Claver: "No hay genocidio en Gaza; eso lo dice Sánchez solo para agitar porque es la semana de la declaración de su mujer"

La periodista ha afirmado que "lo que ocurre en España es que cuando pasa cualquier historia, como un volcán, una DANA, o unos incendios, se sacude las responsabilidades y se las da a las comunidades autónomas".

María Claver ha negado en La Roca que haya un genocidio en Gaza. "La Comunidad Internacional ha dicho que no lo es, como sí lo ha dicho Pedro Sánchez, exclusivamente para agitar las cosas en la semana de la declaración de su mujer", ha opinado la periodista, quien ha insistido en que "Europa ha dicho que no es genocidio".

En este sentido, Claver ha defendido que "lo que ocurre en España es que cuando pasa cualquier historia, como un volcán, una DANA, o unos incendios, el Gobierno se sacude las responsabilidades y se las da a las comunidades autónomas, y cuando hay un problema que no les encaja en su agenda, hablan del paraguas europeo".

Además, la periodista ha expresado que no sabe "por qué cuesta tanto decir que lo que Hamás ha establecido en Gaza es un Estado terrorista que está oprimiendo a los gazatíes".