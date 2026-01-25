Un maquinista, tras el accidente de Adamuz: "Hace mucho tiempo que venimos denunciando que las infraestructuras se están deteriorando"

"No hemos logrado reunirnos con el ministro en años. Nuestras incidencias se quedan en los cajones", lamentó el portavoz del Sindicato Ferroviario en La Roca, quien señaló que "hay un montón de partes" a los que "no se ha prestado atención".

Rafa Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, denunció en La Roca que tienen "un problema con la seguridad ferroviaria que afecta a todos los colectivos de las empresas, desde los talleres, el personal de intervención que va a bordo de los trenes, las tripulaciones de servicio que también van a bordo de los trenes y el personal de conducción que va en primera línea de esos trenes". "Tenemos un problema serio que debería obligar al Ministerio (de Transportes) a sentarse, a parar, a analizar cuál es la situación y tomar medidas", defendió el maquinista, a lo que añadió que "hace ya mucho tiempo" que vienen "denunciando que las infraestructuras se están deteriorando".

En este sentido, Escudero señaló que "después de muchísimos años invirtiendo todo en la construcción de líneas de Alta Velocidad y abandonando la red convencional y, en paralelo, terminando de construir las líneas de Alta Velocidad, pero olvidándose de que hay que mantenerlas después, se ha llegado a un punto en el que tenemos deterioradas las convencionales porque no se ha invertido en ellas y las de Alta Velocidad porque no se han mantenido".

"Esta situación nosotros ya la anunciamos en noviembre del 2023, cuando llegó el ministro y nosotros teníamos una huelga convocada. Se creó una mesa de diálogo permanente en la desconvocatoria de la huelga, pero no se ha reunido en dos años para hablar de todo esto", criticó el maquinista, a lo que apostilló que "ahora el ministro se atreve a sacar pecho diciendo que desconvocó aquella huelga".

"Las denuncias se quedan en cajones"

En la misma línea, Rafa Escudero subrayó que "desde hace ya demasiado tiempo que se vienen reportando incidencias". "El ministro dice que solo ha recibido cuatro quejas de cuatro maquinistas, cuando no es cierto. Hay un montón de partes especiales, de partes de información de riesgo, de partes de accidentes y de incidencias que emiten no solamente el personal de conducción, sino también el personal de intervención y las tripulaciones de servicio a bordo, y que se terminan quedando por ahí en los cajones de los despachos de la dirección de Renfe y de Adif y no se presta atención a ello", denunció.

Así, lamentó que "tienen que pasar cosas como el accidente del domingo para que se planteen que igual es necesario hacer alguna cosa y poner limitaciones de velocidad". "Hay que pararse, sobre todo hay que pararse", destacó, tras lo que defendió que "hasta que se pongan las infraestructuras en condiciones, hay que reducir el número de circulaciones". "Si hay que tardar un poquito más en llegar a los sitios, no hay ningún problema en que lo que se tarda en llegar en dos horas y cuarto, se llegue en tres, hasta que se pongan las infraestructuras un poco en orden".

Finalmente, el maquinista manifestó que "sobre todo, hacer un nuevo planteamiento del mantenimiento, tanto de las infraestructuras como de los vehículos, que permitan que tanto Renfe como Adif recuperen la realización de ese mantenimiento con medios propios", ya que, según dijo, "las personas más formadas y con mayor profesionalidad en el mantenimiento de la infraestructura y en el mantenimiento de los vehículos, están en Renfe y en Adif" y, sin embargo, el mantenimiento "se está haciendo de manera privatizada". "Esto está suponiendo un grave problema, por lo que hay que empezar por internalizar todas las cargas de trabajo del mantenimiento", concluyó.

