Manuela Carmena, tajante tras la captura de Maduro: "Trump ha tenido una actitud delictiva; es un secuestro terrorista"

La exalcaldesa de Madrid ha alertado de que "está sucediendo algo muy grave", ya que, ha señalado, "se está derrumbando un muro de la convivencia basada en el derecho internacional".

Manuela Carmena ha hablado en La Roca sobre la situación en Venezuela, y ha expresado que "está sucediendo algo muy grave e impactante" ya que, ha señalado, "se está derrumbando un muro de la convivencia basado en el derecho internacional y en la necesidad de establecer organismos internacionales que pudieran ser contrapeso de las malas decisiones que pudieran tomar los políticos o los representantes de determinadas naciones".

Así, la exalcaldesa de Madrid ha criticado la actitud de Trump que, a su juicio, "ha sido absolutamente delictiva". "Creo que se trata de un secuestro terrorista y de un bombardeo a un país, lo que es absolutamente ilegítimo", ha manifestado Carmena, tras lo que ha añadido que "es impresionante que nadie" haya hablado "de todos los muertos que ha causado el bombardeo que hizo el Gobierno americano",

Para la política, el presidente de Estados Unidos y el Ejército americano "están cometiendo delitos gravísimos". "Cuando algo malo sucede en una sociedad, es gravísimo quien comete el delito o no respeta el derecho, pero cuando realmente la situación es absolutamente preocupante es cuando los que tienen que evitar que eso se produzca no lo evitan, es decir, los contrapesos", ha subrayado la exalcaldesa, al tiempo que ha destacado que "una cosa esencial es que ya en el 1929 se creó la Sociedad de las Naciones pensando que era imprescindible que hubiera organismos internacionales que controlaran el malhacer de uno u otro estado".

