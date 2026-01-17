Ahora

Da las claves

Julen Bollain explica qué "tres medidas" serían necesarias para reducir los precios de los alquileres: "Hay que controlar el fraude..."

El economista y profesor ha defendido en La Roca que tiene que haber una "ampliación del parque público y asequible de vivienda, con presupuesto y calendarios".

Julen Bollain

Julen Bollain, economista, investigador y profesor de la Universidad de Mondragón, ha destacado en La Roca cuáles considera que son las tres medidas "muy claras" que se tendrían que llevar a cabo para que los precios de los alquileres bajaran.

"En primer lugar, es una protección efectiva y automática en las renovaciones de los contratos que caducan en el 2026-2027 y tienen que renovarse de nuevo. En segundo lugar, y muy importante, la ampliación real del parque público y asequible de vivienda, con presupuesto y calendarios", ha señalado.

Además, Bollain ha defendido que también habría que tener "un control riguroso del fraude, de la especulación, sobre todo, del fraude en alquileres de temporada y en alquileres de habitaciones". "Y todo ello, con normas simples, normas aplicables y, al final, normas que no estén basadas en incentivos voluntarios y que dependan de la voluntad", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump responde e impondrá aranceles del 10% a los países europeos con tropas en Groenlandia desde el 1 de febrero
  2. La UE y Mercosur firman su "histórico" acuerdo con un mensaje para Trump: "Optamos por la cooperación en vez de por la división"
  3. La Administración Trump mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de la detención de Maduro
  4. Las protestas en Irán disminuyen y su líder señala a Trump como el "culpable" de las muertes: "Es una sedición americana"
  5. ¿Sabrán llegar a acuerdos? Las casi nulas expectativas del encuentro entre Sánchez y Feijóo 10 meses después de su última reunión
  6. Dos españoles, junto con colombianos y cubanos, acusados en Lituania de sabotaje bajo las instrucciones de Rusia