Julen Bollain explica qué "tres medidas" serían necesarias para reducir los precios de los alquileres: "Hay que controlar el fraude..."

El economista y profesor ha defendido en La Roca que tiene que haber una "ampliación del parque público y asequible de vivienda, con presupuesto y calendarios".

Julen Bollain, economista, investigador y profesor de la Universidad de Mondragón, ha destacado en La Roca cuáles considera que son las tres medidas "muy claras" que se tendrían que llevar a cabo para que los precios de los alquileres bajaran.

"En primer lugar, es una protección efectiva y automática en las renovaciones de los contratos que caducan en el 2026-2027 y tienen que renovarse de nuevo. En segundo lugar, y muy importante, la ampliación real del parque público y asequible de vivienda, con presupuesto y calendarios", ha señalado.

Además, Bollain ha defendido que también habría que tener "un control riguroso del fraude, de la especulación, sobre todo, del fraude en alquileres de temporada y en alquileres de habitaciones". "Y todo ello, con normas simples, normas aplicables y, al final, normas que no estén basadas en incentivos voluntarios y que dependan de la voluntad", ha concluido.

