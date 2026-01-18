Juanma Lamet alerta: "Trump dirige a EEUU hacia el fascismo y si Europa sigue de brazos cruzados, se quedará Groenlandia"

El periodista de 'El Mundo' ha advertido en La Roca de que si "sigue de brazos cruzados Europa", a la que ha definido como "faro moral del mundo", el presidente de EEUU "ganará y se quedará con Groenlandia".

El periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet cree que Europa "no puede frenar a Donald Trump". "Me parece difícil, pero lo que no puede permitirse Europa es no intentar hacerse valer. Europa siempre actúa mal, tarde y al final, con las crisis, reacciona. Siempre acaba reaccionando y yo creo que el momento de reaccionar es ahora porque Trump está dirigiendo a Estados Unidos muy peligrosamente hacia el fascismo", ha advertido.

En este sentido, Lamet cree que "todavía le quedan un par de fases o tres para entroncar con esa vía totalitaria", ya que, ha dicho, "Estados Unidos, por suerte, es un país fundado sobre el contrapoder y los contrapesos democráticos", aunque ha apostillado que el líder de EEUU "se los está cargando uno a uno, aunque no se los ha cargado todos".

Así, el periodista ha destacado "el desprecio a los inmigrantes y la xenofobia" de Trump que, ha subrayado, "es el mínimo común múltiplo del fascismo", a lo que ha añadido que también están "las camisas pardas con el ICE, con esta parapolicía que apalea y asesina, como en Minneapolis, a las personas por su aspecto o porque sí, porque pasaban por ahí".

Para Lamet, Donald Trump muestra claramente "un desprecio a la ley" y ha establecido "un nuevo orden mundial carnívoro" en el que él, "como fuerte", coge lo que quiere "y la fuerza de la razón se sustituye por la razón de la fuerza, que eso es a lo que va".

"Todo eso, si no tiene un contrapoder, que es Europa, faro moral del mundo, va a seguir hacia adelante porque China, mientras Trump consume lo de Venezuela y lo de Groenlandia, podrá invadir Taiwán y podrá hacer lo que le dé la gana con la India. Y mientras eso no cambie con Europa, que es el faro moral del mundo, no me cansaré de repetirlo, no llegaremos a ningún sitio. Si Europa sigue esclerotizada y de brazos cruzados, Trump ganará y Trump se quedará en Groenlandia", ha advertido.

