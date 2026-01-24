Juan del Val, sobre Urdangarin: "Es una persona exactamente como nosotros. Se está intentando buscar la vida"

El colaborador de La Roca sale en defensa del ex de la infanta, que tras cumplir su condena por el caso Nóos y salir en libertad se dedica al mundo del coaching. "Dejémosle en paz", asevera.

Iñaki Urdangarin vuelve a estar en el foco mediático por la próxima publicación de sus memorias y en La Roca no han dejado pasar la oportunidad de hablar del ex de la infanta Cristina, que cumplió casi seis años de cárcel por el caso Nóos, por el que fue acusado de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.

Así, Juan del Val ha salido en defensa de Urdangarin al asegurar que, tanto con sus memorias como por su nueva etapa profesional en el mundo del coaching. "La deuda de Urdangarin está saldada", ha dicho Silvia Taulés, a lo que el colaborador no ha dudado en señalar que "es una persona que cometió un delito, hubo una sentencia y se le metió en la cárcel. Ahora es una persona exactamente igual que cualquier de los que estamos aquí".

Para Del Val, "el hombre se está intentando buscar la vida" y ha querido ir más allá afirmando que en el mundo del coach no sacará mucho dinero. "Dejémosle en paz", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.